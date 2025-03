O ator Mouhamed Harfouch lamenta a morte da mãe Cida, aos 82 anos, e fala sobre o amor da matriarca pela Portela ao prestar homenagem emocionante à ela

O ator Mouhamed Harfouch, de 47 anos, anunciou, na manhã desta terça-feira, 4, a morte de sua mãe, Cida, aos 82 anos, durante o Carnaval e falou sobre o amor que ela tinha pela data comemorativa. Em texto emocionante publicado em seu perfil no Instagram, o artista diz também que aprendeu com a mãe a torcer pela Portela na Marques de Sapucaí e falou da dor que está sentindo com sua partida. A causa da morte não foi divulgada .

"Tenho a alegria de ser filho dessa mulher: Dona Cida! Mulher forte, autêntica, um furacão, criança grande, foi dona de um coração gigantesco, dos mais generosos que já conheci, e que não tinha medidas para o amor. Amor que ela gostava de traduzir na cozinha: culinária é afeto! E Dona Cida era tradução máxima disso. Era impossível estar em sua casa e não ser atropelado por pratos, guloseimas, bolos, tortas, frutas, seus famosos kibes, esfihas, kaftas e o chanclique, queijo árabe que fazia como ninguém. A ordem dos fatores ou dos pratos nunca alterou o produto: AMOR", escreveu na legenda da publicação ilustrada por uma série de registros de Cida.

"Adorava música e adorava dançar. Com ela aprendi a amar Zeca Pagodinho, Zé Ramalho, Simone, Charles Aznavour, Rod Stewart, Stevie Wonder, Amália Rodrigues e a torcer na avenida pela nossa Portela. Dona de um ouvido apuradíssimo, gostava de tirar músicas de ouvido no seu teclado e me mandar no telefone para que eu tentasse adivinhar. Com ela também aprendi a amar as flores e plantas, que ela adorava plantar em nossa casa. Dona Cida serenou em pleno Carnaval, e a faz todo sentido para a festa de ser humano que foi. A hora da partida nunca é fácil, dói muito, mas é um processo e vamos enfrentá-lo", acrescentou.

E agradeceu à mãe: "Hoje, só quero agradecer por viver o milagre da vida através dela, por ter experimentado tanto amor através dela e por ser quem sou pelas suas mãos. Sou grato por cada instante, cada momento, cada risada, cada dificuldade, cada choro, cada desabafo, cada desafio que enfrentamos juntos. Vai, mãezinha, descansar, serenar, transbordar esse amor em outros planos".

Ao fim, Mouhamed conta que Cida deixava sua marca em tudo o que fazia. "Te amo sem medida e sem comedimento e tal qual você sempre falava quando tentava aprender alguma de suas receita: você deixou um punhado generoso de você em cada canto dos lugares por onde passou, em cada prato que preparou e em cada uma das pessoas com quem trocou… obrigado, Dona Cida! Vamos em frente!", encerrou.

Na seção de comentários, os seguidores do artista prestaram apoio a ele. "Depois de conhecer sua história através do teatro é como se eu a conhecesse também. Eu sinto tanto! Eu já perdi meu pai e a dor é insuportável! O importante é que você é filho dela! Isso é um privilégio!", disse um. "Lamento meu amigo, que ela seja recebida por todos que amava neste novo plano, e que aos poucos a dor da partida vire temperos de amor", escreveu outra.

