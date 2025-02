Jogador Gabriel Menino descobre gênero do primeiro filho em chá revelação

O jogador de futebol Gabriel Menino, do Atlético Mineiro, anunciou o gênero e o nome do primeiro filho em um chá revelação; confira

O jogador de futebol Gabriel Menino, do Atlético Mineiro, viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida no último fim de semana. Por meio das redes sociais, o atleta compartilhou com o público um vídeo do chá revelação de seu primeiro filho com Brendha Moreira.

No registro, o casal mostrou alguns detalhes do evento intimista ao lado de familiares e amigos, com decoração completamente branca. Em determinado momento do vídeo, Gabriel e a companheira aparecem emocionados ao descobrirem que serão pais de uma menina: Maria Liz .

"Quantas emoções passamos desde o dia que descobrimos que seríamos papais! Um mix de sentimentos tomou nossos corações, nossos planos não foram mais pensando só em nós 2, agora é pensando em 3. Não planejamos a sua chegada, mas ela sempre foi desejada em nossos corações. Sabíamos que não nos encontramos por acaso naquele dia, porque nossas duas vidas sempre tiveram um propósito. E aqui estamos nós, vivendo o nosso propósito: uma família curada, cheia de amor e princípios que adquirimos dos nossos pais", escreveu Brendha na legenda.

"Você nunca foi uma obra do acaso, nossa história não foi “repentina”, e hoje tenho a certeza de que fiz a melhor escolha pro homem da minha vida e pai dos meus filhos. Obrigada por nos escolher todos os dias! Agora iniciamos a parte mais linda de nossas vidas, a nossa família!! Seja bem-vinda, Maria Liz", completou a mulher do atleta.

Emocionados com a novidade, diversos amigos do casal deixaram mensagens carinhosas nos comentários da postagem. "Irmão e irmã desfrutem dessa benção que o senhor deu para vocês, amém! Eu e minha esposa estamos aqui para o que precisar! Amamos vocês demais", declarou o jogador Deyverson. "Deus abençoe demais", disse Gabriely Miranda, esposa de Endrick.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brendha Moreira (@breh.moreira)

