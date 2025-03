BBB 25: Diego Hypolito revela decisão a Vitória Strada: 'Agora'

Antes de dormirem no Apê do Líder, no BBB 25, Vitória Strada e Diego Hypólito voltaram a falar sobre uma colega de confinamento

O Sincerão desta segunda-feira, 3, deu o que falar no BBB 25, da Globo. Antes de dormirem no Apê do Líder, Vitória Strada e Diego Hypólito voltaram a falar sobre Camilla. A atriz afirmou que, apesar dos últimos acontecimentos, ainda não votaria na sister, mas o ginasta discordou.

"Se ela voltar, eu voto nela agora, porque eu achei incoerente", garantiu ele. "Ela fez toda uma cena de que ninguém tinha escutado os lados. Escutaram, sim. [...] Na minha cabeça, não bate uma coisa com a outra. Eu não estou falando só sobre você, estou falando comigo também", complementou o brother.

Diego afirmou ainda que não sabe se a trancista volta do Paredão depois do Sincerão do último Sincerão no programa. "A dinâmica de hoje mostrou muita coisa [...] Elas falaram isso de uma aliada delas, uma amiga". E Vitória questionou: "Se isso foi exposto, o que mais elas falaram!?".

Sincerão

O Sincerão desta segunda-feira, 3, contou com a estreia do RoBBB Seu Fifi. Com todos os participantes do BBB 25 sentados na sala, o visitante contou o que foi dito sobre seis confinados em algum momento desta temporada. Seis brothers foram escolhidos para ficar sabendo de fofocas: Vitória Strada, Diego Hypolito, Renata, Eva, Aline e Guilherme .

Vitória Strada escutou as conversas de Thamiris e Camilla e ficou surpresa ao ouvir o que as irmãs cariocas falaram sobre ela. "Quando eu estou conversando com outras pessoas sobre o que aconteceu, como conversei com várias pessoas aqui, nenhum momento eu chamei as meninas de coisas que eu não chamaria na frente delas", disse Vitória.

Quem está no Paredão?

Após a formação do sétimo Paredão da edição, Camilla, Renata e Vilma agora se enfrentam por mais uma semana de permanência no reality.

