Luciano Huck pratica kitesurf em dia de folga no Rio de Janeiro

Em dia de folga, Luciano Huck vai para a praia e é fotografado ao praticar esporte aquático. Veja as fotos!

O apresentador Luciano Huck aproveitou o dia ensolarado neste sábado, 2, para curtir um passeio ao ar livre. O artista foi flagrada enquanto praticava kitesurfe em uma praia no Rio de Janeiro.

Com look esportivo, ele pegou seu colete salva-vidas e a prancha para se divertir no mar carioca. Além disso, ele esbanjou simpatia ao tirar fotos com os fãs que o reconheceram e circulou sorridente pelo local.

O marido de Angélica já pratica kitesurfe há alguns anos, mas ele é discreto com suas atividades de lazer e quase não é visto em momentos longe da TV. Hoje em dia, ele comanda o programa Domingão com Huck, da Globo.

Luciano Huck - Foto: Fabrício Pioyani / Agnews

Luciano Huck - Foto: Fabrício Pioyani / Agnews

Luciano Huck - Foto: Fabrício Pioyani / Agnews

Luciano Huck - Foto: Fabrício Pioyani / Agnews

Luciano Huck - Foto: Fabrício Pioyani / Agnews

Luciano Huck - Foto: Fabrício Pioyani / Agnews

Filha de Angélica e Luciano Huck escolhe tema 'diferentão' para sua festa

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, completou 12 anos e fez uma festa temática para celebrar o momento especial. A mãe da menina, que sonha ser uma atriz da Broadway, revelou fotos do evento e chamou a atenção com os detalhes, principalmente o tema escolhido pela caçula.

A herdeira mais nova dos apresentadores então surpreendeu com o tema do musical da Broadway Mamma Mia! para seus 12 anos. A decoração foi feita em azul e inspirada no cenário da peça, que também é filme. As casas da Grécia apareceram reproduzidas até no bolo e flores rosa fizeram contraste. Veja as fotos aqui.

