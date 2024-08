Júlia Soares vendia bombons para pagar suas competições antes das Olimpíadas

Antes de brilhar nas Olimpíadas de 2024, Júlia Soares vendia bombons e fazia vaquinhas para custear competições; saiba mais sobre a ginasta

Apesar de ainda não ter conquistado sua primeira medalha individual, Júlia Soares está brilhando em sua estreia nas Olimpíadas de Paris, na França. Com apenas 18 anos, a ginasta curitibana teve um passado difícil no esporte e costumava vender bombons para financiar suas competições antes de ganhar os holofotes.

Em entrevista à Folha de São Paulo, o pai da atleta, Jackson Soares, revelou que a família enfrentou dificuldades para custear as viagens e competições de Júlia. Para ajudar a financiar esses custos, a jovem chegou a vender bombons e realizar rifas. Ele também mencionou que, em momentos de necessidade, chegaram a pedir dinheiro na internet.

Inclusive, Jackson contou que sempre apoiou o sonho da filha, especialmente depois que ela recebeu uma profecia sobre seu futuro na igreja ainda na infância: “O pastor pegou nas mãozinhas da Julia, calejadinhas e falou: “Você vai ser o orgulho da nação”. Se Deus fez essa promessa para a vida dela, ele vai fazer acontecer”, disse,

Com o apoio das vaquinhas online e o esforço da família, a situação melhorou quando Júlia, que treinava desde a infância e foi descoberta por sua treinadora aos quatro anos, entrou para a Seleção Brasileira. Embora a bolsa que ela recebia fosse equivalente a um salário mínimo, isso já eliminava a necessidade de custear as competições por conta própria.

“Aí graças a Deus acabou bombom, rifa, bazar, acabou pedir dinheiro”, disse. Vale lembrar que Jackson, que não esconde o orgulho por suas filhas, também é pai da bailarina Giovanna Soares. Aos 23 anos, ela é formada em Educação Física, e atualmente dá aulas de ginástica rítmica e balé para crianças em uma escola em Curitiba, no Paraná.

“Acompanhando o último treino da Julia Soares antes do embarque para Paris e a professora da ginástica rítmica Gi Soares ... as duas mais lindas”, ele se derreteu pelas herdeiras ginastas. Vale lembrar que Giovanna também viajou com a família para apoiar a irmã na competição, aliás, também se declarou nas redes sociais.

Simone Biles fica em choque ao perder pódio nas Olimpíadas:

Na manhã desta segunda-feira, 5, Simone Biles não escondeu sua frustração ao ficar fora do pódio após sofrer uma queda na trave durante uma das últimas provas das Olimpíadas 2024. A campeã americana, que estava varrendo as medalhas de ouro nas competições, acabou ficando em quinto lugar, enquanto Julia Soares terminou em sétimo.

Para quem não acompanhou o momento, Biles teve um desempenho impressionante na maioria dos seus movimentos, mas acabou se desequilibrando e sofrendo uma queda no meio da trave. Esse erro foi crucial e resultou na perda de pontos importantes. Ao terminar sua apresentação, a ginasta deixou a quadra visivelmente frustrada.