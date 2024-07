Olimpíadas 2024: Quem é? Irmã de Júlia Soares chama atenção na web

A ginasta Júlia Soares é finalista do Brasil na ginástica artística em Paris. Sua irmã, Giovanna Soares, também chamou a atenção na web

A ginasta Júlia Soares, de 18 anos, estreou nas Olimpíadas de Paris 2024 no último domingo, 28, e, além de conquistar uma vaga na decisão da trave de equilíbrio, ganhou fãs. Sua irmã, Giovanna Soares, também chamou a atenção na web.

De acordo com informações do portal Extra, Giovanna tem 23 anos, é formada em Educação Física e bailarina. Em suas redes sociais, ela costuma publicar fotos dançando e exalta seu amor pela profissão. Ela dá aulas de ginástica rítmica e balé para crianças em uma escola de Curitiba, no Paraná. E já ganhou um campeonato local com as alunas.

Embora Julia a chame de "patroa", Giovanna tem mostrado muito orgulho pela irmã mais nova, que está representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Nas redes sociais, ela compartilha as conquistas da ginasta e elogia sua performance. "Minha irmã está famosa", escreveu ela.

Veja uma publicação recente de Giovanna:

Raça Negra celebra homenagem de Julia Soares em solo de ginástica artística

Julia Soares virou assunto nas redes sociais após exibir seu talento durante a competição olímpica de ginástica artística em Paris. Para representar o Brasil em grande estilo, na sua primeira Olimpíada, a jovem escolheu um clássico do Raça Negra, Cheia de Manias, como parte da apresentação. Em uma mistura de sons brasileiro e francês, a jovem obteve nota 13.500 e agradou a banda com a homenagem.

"Julia, que momento! Vai Brasil! Vibramos com você. Arrebentou demais", escreveu a banda em uma publicação no Instagram. Em seguida, veio a resposta da jovem, que justificou a escolha da música como um ato de representatividade do melhor da música brasileira: "Mostrando pro mundo a melhor música".

Além da música queridinha do povo brasileiro, a atleta também usou um sucesso de Edith Piaf, uma dos grandes nomes da arte francesa. Julia escolheu Milord como homenagem ao país que acolheu as delegações nesta edição das Olimpíadas.