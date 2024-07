Judoca brasileiro derrete web ao fazer pedido inusitado para saltador Tom Daley

Medalhista de prata no judô, o atleta brasileiro Willian Lima derreteu os internautas com pedido inusitado para o saltador Tom Daley; saiba qual

Medalhista de prata no judô nas Olimpíadas, Willian Lima encontrou Tom Daley, vice-campeão olímpico dos saltos ornamentais, na última terça-feira, 30. Durante o encontro em Paris, na França, o brasileiro, que conquistou a primeira medalha do país nesta edição, fez um pedido inusitado ao britânico, que derreteu os internautas.

"Se você puder, eu queria uma (bolsa) para colocar minha medalha", disse ele ao atleta que viralizou por tricotar nas arquibancadas durante as competições. "Eu vou tentar, muita gente está me pedindo porta-medalhas, mas vou fazer", respondeu Tom, que é casado com Dustin Lance Black, e é pai de duas crianças - cuja identidade o casal evita compartilhar nas redes sociais.

Para quem não sabe, o atleta de 30 anos chamou a atenção do público nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020, por fazer peças de crochê nas arquibancadas dos locais de prova. Daley também é dono da loja de artesanato chamada Made With Love, que significa 'Feito Com Amor' em português, e a página em que vende os produtos já acumula mais de 1,3 milhão de seguidores. Os preços variam de entre R$137 a 716.

Brasil conquista medalha inédita na ginástica

A equipe brasileira feminina de ginástica conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas Paris 2024. Na última terça-feira, 30, as atletas Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares subiram ao pódio em um feito inédito na história do esporte no Brasil.

Elas disputaram a grande final por equipes em vários aparelhos e conquistaram a nota suficiente para ficarem em terceiro lugar na competição. O primeiro lugar ficou com a equipe dos Estados Unidos, e o segundo lugar foi da equipe da Itália.

A ginástica feminina brasileira já tinha medalhas individuais, mas é a primeira vez que conquista a medalha por equipes.