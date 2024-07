Jogos Olímpicos: saiba o que tem na caixa que os medalhistas ganham no pódio

Além das medalhas, os atletas que ficam nas três primeiras posições nas Olimpíadas de Paris-2024 ganham uma caixa exclusiva

Quem está acompanhando os Jogos Olímpicos de Paris já reparou que os atletas que ficam nas três primeiras posições ganham no pódio suas medalhas e também uma caixa. Mas o que tem dentro dela?

A caixa fina, que possui 50 centímetros de comprimento, traz o pôster oficial das Olimpíadas enrolado. Ela é marrom e tem a parte de cima transparente, possibilitando ver o cartaz enrolado. O pôster tem 50 cm de largura por 70 cm de comprimento. Quando está enrolado, ele fica preso em um suporte circular de papel (em formato de cano) com o símbolo dos Jogos.

O artista francês Ugo Gattoni foi o responsável por projetar o pôster. Ele está à venda por 29 euros (R$ 177). Além disso, existem duas versões, sendo uma para os Jogos Olímpicos e outra para os Paralímpicos.

Vale lembrar que além da medalha e do pôster, os atletas que sobem ao pódio também ganham a mascote Phryges com a cor da medalha que conquistou na prova.

Pôster dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 - Foto: Divulgação

Com as recentes conquistas dos brasileiros nas Olimpíadas de Paris, a dúvida que surge é sobre o valor da premiação para os medalhistas. Além de variar conforme a colocação no pódio, os valores são ajustados de acordo com a modalidade: individuais, em grupos (de dois a seis atletas) e coletivas (sete ou mais esportistas).

Para as modalidades individuais, a premiação é de R$ 350 mil para o ouro, R$ 210 mil para a prata e R$ 140 mil para o bronze. Esses valores representam um aumento de 40% em comparação com Tóquio 2020, quando o ouro recebia R$ 250 mil. Saiba mais!