Márcia Sensitiva choca com previsão sobre Gabriel Medina nas Olimpíadas

A vidente Marcia Sensitiva fez uma previsão sobre o desempenho do surfista Gabriel Medina nos Jogos Olímpicos de Paris; saiba mais!

Márcia Sensitiva foi convidada pela TV Globo para fazer algumas previsões sobre alguns atletas que estão disputando medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris e fez uma previsão nada agradável para Gabriel Medina. Segundo a vidente, o surfista pode deixar a competição sem nenhuma medalha.

O comentário da astróloga foi ao ar na tarde desta segunda-feira, 29, durante a transmissão dos Jogos Olímpicos na emissora carioca. "Ele não está bem, é um ano dual, quando a pessoa fica atormentada, ele está preocupado, ansioso. Então, não é um ano de vitória", explicou ela.

Depois, Márcia também falou sobre outros atletas. Para a vidente, a nadadora Ana Marcela Cunha tem chances de trazer uma medalha de ouro. "Ela está em um ano 17, que traz brilho, sucesso. Ela é uma excelente candidata à vitória. Tem chance de ouro", afirmou.

Já sobre a Seleção Brasileira de futebol, ela acredita que as meninas podem conseguir uma medalha, mas não será de ouro. "Eu acho que uma prata é quase certeza. Vamos torcer por isso", acrescentou ela.

Márcia ainda fez um alerta para Alison dos Santos. "Tem tudo para vencer, mas tem que tomar cuidado com acidente", acrescentou ela sobre o atleta que conquistou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, nos 400 metros com barreiras, prova mais rápida da história.

Gabriel Medina às quartas nos Jogos Olímpicos

Na tarde desta segunda-feira, 24, Gabriel Medina enfrentou Kanoa Igarashi em Teahupoo nas oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Paris. No início da bateria, o brasileiro Medina tirou uma nota 9.90, com isso, ele conseguiu ditar o ritmo da disputa e avançou às quartas de final com facilidade.

Outro brasileiro que avançou às quartas foi João Chianca. Ele desbancou o marroquino Ramzi Boukhiam e vai enfrentar Medina na próxima fase da competição. Já Filipe Toledo se despediu das Olimpíadas após perder a disputa com o japonês Reo Inaba.