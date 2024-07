Quanto custa a medalha nas Olimpíadas 2024? Veja o valor que o Brasil paga

Com as conquistas dos brasileiros nas Olimpíadas de Paris, a dúvida que surge é sobre o valor da premiação para os medalhistas. Saiba os valores!

Com as recentes conquistas dos brasileiros nas Olimpíadas de Paris, a dúvida que surge é sobre o valor da premiação para os medalhistas. Além de variar conforme a colocação no pódio, os valores são ajustados de acordo com a modalidade: individuais, em grupos (de dois a seis atletas) e coletivas (sete ou mais esportistas).

Para as modalidades individuais, a premiação é de R$ 350 mil para o ouro, R$ 210 mil para a prata e R$ 140 mil para o bronze. Esses valores representam um aumento de 40% em comparação com Tóquio 2020, quando o ouro recebia R$ 250 mil.

Já na categoria em grupo, de dois a sete atletas, o ouro vale R$ 700 mil, prata R$ 420 mil e bronze R$ 280 mil. Os esportitas da modalidade coletivam levam para casa R$ 1,05 milhão para o ouro, R$ 630 mil para a prata e R$ 420 mil no bronze. As informações foram divulgadas pelo Comitê Olímpico Brasileiro.

Além dos prêmios oferecidos pelos comitês olímpicos e federações internacionais, os atletas também ganham bônus adicionais, que dependem do país e dos patrocinadores envolvidos. Já o Comitê Olímpico Internacional (COI) não oferece prêmios em dinheiro e carrega essa tradição há 128 anos.

Neste domingo, 28, o Brasil conquistou as primeiras medalhas nas Olimpíadas de Paris. No skate, Rayssa Leal garantiuu o bronze. Larissa Pimenta também conquistou o terceiro lugar na categoria até 52 kg do judô. Entre os homens, Willian Lima venceu a prata no peso até 66 kg.

Rayssa Leal pode sofrer punição após gesto proibido nas Olimpíadas 2024

Rayssa Leal representou o Brasil na prova de skate street feminino das Olimpíadas de 2024 e garantiu uma medalha de bronze para o país. No entanto, a skatista agora pode enfrentar uma punição depois de fazer um gesto proibido durante sua apresentação.

Durante uma de suas manobras, a skatista chegou a pedir forças ao público e também aproveitou para enviar uma mensagem especial através da linguagem de sinais: "Jesus é o caminho, a verdade e a vida", disse ela com as mãos.

Em conversa com o UOL, Rayssa revelou que pode receber uma advertência, mas que até o momento não recebeu nenhum comunicado do comitê: “Rapaz, se eu peguei advertência eu não to sabendo ainda não, porque não chegou em mim ainda não, isso daí. Se eu pegar alguma advertência a gente vai descobrir mais tarde”, ela brincou.