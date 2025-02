Incêndio atinge cidade cenográfica da Globo e bombeiros são acionados

Corpo de Bombeiros é chamado para combater incêndio em cidade cenográfica dos Estúdios da Globo no Rio de Janeiro

Um incêndio atingiu uma parte dos Estúdios da Globo no Rio de Janeiro. De acordo com a área de comunicação da emissora, a equipe do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros foi chamado para combater o fogo junto com a Brigada da Globo.

O fogo está localizado na cidade cenográfica da novela Dona de Mim, que é a próxima novela das 7 da emissora .

De acordo com o comunicado, o incêndio começou em um momento em que não havia gravação no local e não deixou feridos.

Incêndio atinge os Estúdios Globo, Zona Oeste do Rio. O fogo é na cidade cenográfica de "Dona de mim", próxima novela das 19h. Não havia gravação no momento e não há feridos. Bombeiros estão no local.



Em 2022, outro incêndio atingiu os Estúdios da Globo

Em 18 de novembro de 2022, um dos cenários da novela Todas as Flores, do Globoplay, foi atingido por um incêndio nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro. No final do dia, o site G1 divulgou fotos de como ficou o espaço após os bombeiros apagarem o fogo.

O cenário que pegou fogo era onde funcionava a loja Rhodes e ficava em uma área externa do estúdio. O local foi totalmente destruído pelas chamas. Na imagem após o incêndio é possível ver apenas as estruturas queimadas e as cinzas no chão.

De acordo com comunicado da Globo, o incêndio foi controlado e não deixou feridos, já que não tinham funcionários trabalhando no local quando o fogo começou.

"Pegou fogo hoje, no início da tarde, o cenário da loja Rhodes & Co. Tailleur da novela ‘Todas as Flores’, do Globoplay, localizado na cidade cenográfica, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. As causas ainda estão sendo apuradas. Não haverá impacto na produção da novela, pois o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes de ‘Todas as Flores’, é reproduzido em estúdio", informaram.

Fotos: Reprodução / TV Globo

