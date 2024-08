Indireta? Mãe de Gabriel Medina manda recado após conquista do surfista

Após Gabriel Medina conquistar bronze nas Olimpíadas, recado da mãe do surfista foi apontado como 'indireta' para Yasmin Brunet

Mãe do surfista Gabriel Medina, Simone Medina não esconde o quanto está contente após o filho conquistar a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024. Depois de ser prejudicado pelo mar na semifinal, o atleta conseguiu boas notas nas ondas seguintes e garantiu o segundo lugar no pódio.

Durante entrevista ao 'CazéTV', Simone não poupou elogios ao herdeiro após a vitória. "Pra mim é um orgulho e um prazer ouvir isso [elogios ao surfista]. A gente cria os filhos para conviver com as pessoas, conviver aí fora. Então, quando ouço essas coisas assim, [penso], missão cumprida, né? Porque a gente passa [os ensinamentos] para eles viverem aí fora. As ‘cintadas’ que ele levou [na infância], porque era atentado, arteiro, valeram à pena", brincou ela.

"Você sabia que a pessoa que ensinou ele a dar aéreo fui eu? Porque ele era danado, passava do horário e eu ficava esperando ele com a cinta, atrás da porta. E ele voava uns três metros, ele dava uns pulões… Eu treinei ele no jump da cinta, esquece", continuou a mãe de Gabriel Medina.

Em seguida, Simone relembrou o período em que o filho ficou afastado da família. Na época, o surfista era casado com a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet. Apesar de não ter mencionado o nome da ex-nora, internautas acreditam que o recado deixado pela mãe de Gabriel tenha sido uma indireta para a famosa.

"Tô feliz por ele, tô feliz que ele tá feliz. Tô feliz que ele está com o Charles [Saldanha, padrasto de Medina] e, isso pra gente, é uma grande vitória. A gente passou um período meio chato, mas agora, graças a Deus, a gente voltou mais forte. Então já vou avisando para os adversários: ‘a gente está mais forte’. Então, agora, eles que esperem por nós", disparou.

Pedro Scooby celebra medalha de bronze de Gabriel Medina

Nesta segunda-feira, 5, Gabriel Medina ganhou a medalha de bronze no surf masculino durante os Jogos Olímpicos de Paris, na França. Essa foi a primeira medalha olímpica do surfista, que comemorou muito.

Em sua conta no Instagram, Pedro Scooby compartilhou uma foto em que aparece abraçado com o amigo e celebrou a conquista. "É bronze, com gostinho de ouro. Parabéns irmão! Muito orgulhoso de você! Gold Moments", escreveu o surfista na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu mais de 80 mil curtidas e milhares de comentários. "O bronze mais dourado que já vi!! Medina brilhou", escreveu uma internauta. "Para o Brasil você é medalha de ouro! É isso! Parabéns", comentou outra. "Para todos efeitos é ouro. Ele foi muito bom, é um bronze que é ouro. E parabéns para Pedro Scooby, que foi demais", elogiou uma terceira.