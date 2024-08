Depois de um período afastados, Gabriel Medina e a mãe, Simone, fizeram as pazes. E ela falou sobre o tempo longe do filho

Depois de um período afastados, Gabriel Medina e a mãe, Simone, fizeram as pazes. E nesta quinta-feira, 01, a mulher participou de uma live no perfil "Beach show", no Instagram, e lembrou que sofreu todos os dias com o "luto do filho vivo".

"Quando você perde um filho, eu acho que é uma grande dor e nem posso imaginar. Você sabe que você nunca mais vai vê-lo, ele não vai voltar. E quando você passa pelo luto de um filho vivo... Ele está tão pertinho e, ao mesmo tempo, tão longe. É muito doloroso, porque você vê o dia a dia dele, as coisas que ele faz, mas você não pode falar, você não tem alcance. Era um sofrimento todos os dias", desabafou Simone.

"Às vezes, eu olho para o Gabriel e falo: 'Nossa Deus, não é fácil ser quem ele é, né?' Não é fácil. Eu olho com muita compaixão para o meu filho, eu dou muito amor para ele. Eu procuro deixá-lo se sentir acolhido", detalhou Simone.

E ela contou que tem evitado brigas nas redes sociais. "Eu viro leoa quando falam do meu filho. Eu sou brava. Mas tenho aquela coisa de: 'Eu não vou brigar com ninguém por causa dele'. Porque eu acho que as pessoas que destilam venenos são aquelas pessoas que preparam o copo de veneno para você, mas elas mesmo que que tomam. Você só compartilha e derrama sobre os outros do que você está cheio".

E completou: "Às vezes, eu fico com raiva, eu tenho vontade de falar, mas eu reflito, falo com Deus. Vou contar até um segredo: Às vezes, na internet, eu escrevo tudo que eu quero falar, faço o textão. Quando acabo, apago tudo, bloqueio a pessoa, apago, pronto. Não quero entrar nessa vibe, mas, pelo menos, desabafei".

Veja a entrevista: