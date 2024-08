Pedro Scooby celebra medalha de bronze de Gabriel Medina: 'Gostinho de ouro'

Gabriel Medina ganhou medalha de bronze no surf masculino nas Olimpíadas de Paris e Pedro Scooby celebrou a conquista do amigo

Nesta segunda-feira, 5, Gabriel Medina ganhou a medalha de bronze no surf masculino durante os Jogos Olímpicos de Paris, na França. Essa foi a primeira medalha olímpica do surfista, que comemorou muito.

Em sua conta no Instagram, Pedro Scooby compartilhou uma foto em que aparece abraçado com o amigo e celebrou a conquista. "É bronze, com gostinho de ouro. Parabéns irmão! Muito orgulhoso de você! Gold Moments", escreveu o surfista na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu mais de 80 mil curtidas e milhares de comentários. "O bronze mais dourado que já vi!! Medina brilhou", escreveu uma internauta. "Para o Brasil você é medalha de ouro! É isso! Parabéns", comentou outra. "Para todos efeitos é ouro. Ele foi muito bom, é um bonze que é ouro. E parabéns para Pedro scooby, que foi demais", elogiou uma terceira.

Medalha de bronze

O surfista Gabriel Medina conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta segunda-feira, 5. Depois de ser prejudicado pelo mar na semifinal, ele conseguiu boas notas nas ondas seguintes e conseguiu seu lugar no pódio.

Nesta segunda-feira, o mar estava calmo no local de competições do surfe nos Jogos Olimpícos. Com isso, Medina não conseguiu um bom desempenho nas ondas e suas notas não foram suficientes para disputar as medalhas de ouro ou prata.

Na segunda fase, ele disputou a medalha de bronze e o mar já estava mais agitado. Então, Medina mostrou o seu talento e subiu a sua nota rapidamente durante a bateria. Inclusive, ele venceu e conquistou a medalha de bronze.

Muitos internautas acharam injusto Medina não ter ido disputar a final porque o mar não colaborou. O mar de Teahupo’o estava calmo e o brasileiro só conseguiu surfar uma onda. O atleta estava disputando uma vaga nas finais, mas os longos minutos sem ondas impediram uma boa nota, deixando o brasileiro de fora da disputa pela medalha de ouro.