Flamengo surpreende ao cortar ginasta de foto pela segunda vez nas Olimpíadas

De novo? Após gerar polêmica nas redes, Flamengo mais uma vez exclui ginasta de foto ao parabenizar atletas nas Olimpíadas de 2024

Nos últimos dias, o Flamengo recebeu uma série de críticas após publicar uma comemoração pelo bronze olímpico das ginastas brasileiras e cortar uma das atletas da foto. Acontece que o time surpreendeu ao repetir a mesma atitude em uma nova publicação nas redes sociais, desta vez excluindo Simone Biles.

Para quem não acompanhou a polêmica, o Flamengo publicou um clique das Olimpíadas para comemorar o Bronze que as ginastas conquistaram em equipe. No entanto, a organização citou no post somente Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Lorrane dos Santos, deixando de fora a quinta integrante da equipe,

Julia Soares, a única ginasta que não faz parte do clube, foi ignorada na publicação, o que gerou revolta nas redes sociais, já que ela faz parte da equipe brasileira e também ajudou a conquistar a medalha de bronze em grupo. Agora, o Flamengo surpreendeu em uma nova publicação para celebrar a medalha de prata individual de Rebeca Andrade.

Apesar de Rebeca estar ao lado de Simone Biles, que representa os Estados Unidos e ganhou a medalha de ouro, o Flamengo cortou a americana na imagem: "Do Flamengo para o mundo", escreverem. A atitude rapidamente viralizou nas redes sociais. Enquanto muitos seguidores defenderam o clube, outros criticaram a decisão.

From Flamengo to the world… ™️ pic.twitter.com/ZZXeh6Gy8i — Flamengo (@Flamengo_en) August 1, 2024

“Eu entendo eles não poderem postar fotos que tenham outras atletas, mas precisa mesmo postar uma foto que a original é em grupo e cortar as outras pessoas?”, disse uma seguidora. “Não é mais fácil pegar uma foto da pessoa sozinha?”, criticou outra. “A Simone por acaso é patrocinada pelo Flamengo???? Não! Entãom pronto”, outra defendeu.

Rebeca Andrade recebe declaração de Viola Davis:

Nesta quinta-feira, 1, Rebeca Andrade entrou para a história esportiva brasileira ao conquistar a medalha de prata na categoria de individual geral nas Olimpíadas de Paris 2024. Após se tornar a primeira mulher brasileira a conquistar quatro medalhas em Jogos Olímpicos, a jovem de 25 anos usou as redes sociais para homenagear seu treinador.

Em meio a diversos famosos que vibraram pela conquista da ginasta brasileira, a atriz americana Viola Davis deixou uma mensagem de carinho à atleta, se arriscando, inclusive, na língua portuguesa. "Eu te amo, Rebeca!! Congratulations ['parabéns', em português]", escreveu a estrela da série How to Get Away with Murder; confira o recado!