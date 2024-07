Flamengo é criticado por cortar ginasta em post comemorativo da medalha olímpica

Quatro das 5 ginastas brasileiras que conquistaram a medalha olímpica são parte do time do Flamengo, que comemorou a vitória sem mencionar uma delas

O time do Flamengo recebeu uma série de críticas após a publicação comemorativa do bronze olímpico das meninas da ginástica artística brasileira, nesta terça-feira (30). Nas redes sociais, a organização citou no post somente Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Lorrane dos Santos, deixando de fora a quinta integrante da equipe, Julia Soares, a única que não faz parte do clube.

"Maravilhosas", escreveu o time em uma publicação do X. O Flamengo usou uma foto profissional da equipe para celebrar a vitória, porém, deu um corte na ponta em que Julia estava. Apesar de se tratar de um detalhe pequeno, a atitude revoltou internautas.

"Que vergonha, ein, Flamengo? O título é em equipe, para que cortar uma das atletas? A equipe são as 5, não somente as 4 atletas que são do time", pontuou um internautas, mencionando a foto original. "Que atitude medíocre! A Julia ganhou a medalha assim como as outras meninas. Todas são merecedoras de aparecerem nas fotos. Atitude totalmente deplorável", opinou a outra.

A caçula do time, Julia, de apenas 18 anos, teve os treinos apoiados pelo governo do estado do Paraná. Segundo a agência estadual de notícias do Governo do Paraná, a atleta faz parte do Centro de Excelência em Ginástica do Paraná e treinava na Secretaria de Estado do Esporte, em Curitiba.

Julia leva Cheia de Manias para Paris

Durante a apresentação solo, Julia escolheu dois clássicos destintos para a estreia olímpica. Em homenagem a França, país sede da competição, a atleta escolheu Milord, da cantora Edith Piaf. E Cheia de Manias, da banda Raça Negra, como homenagem ao Brasil.

Nas redes sociais, a banda aprovou a homenagem: "Julia, que momento! Vai Brasil! Vibramos com você. Arrebentou demais".

Em seguida, a jovem respondeu, não escondendo que é fã do ritmo: "Mostrando pro mundo a melhor música".