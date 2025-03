Hospital interrompe protocolo de morte encefálica de jogador do Bragantino

Pedro Severino, jogador das categorias de base do Red Bull Bragantino, está internado em estado gravíssimo após um acidente de trânsito

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, no interior de São Paulo, informou nesta quarta-feira, 5, a interrupção do protocolo de morte encefálica de Pedro Severino, jogador do Red Bull Bragantino, de 19 anos, internado em estado gravíssimo após sofrer um acidente de trânsito na madrugada da última terça-feira, 4.

A decisão foi tomada após um "quadro de reflexo de tosse presente". Se o jovem não apresentar mais nenhum reflexo, o protocolo de morte encefálica será reaberto. Caso a recuperação continue satisfatória, eles vão tentar uma transferência para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Devido ao quadro de reflexo de tosse presente, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi informa que foi interrompido o protocolo de morte encefálica do paciente, de 19 anos, vítima de acidente na terça-feira, 04, na Rodovia Anhanguera. Por isso, o jovem seguirá com sedação e ventilação mecânica, uso de noradrenalina e otimizado antibióticos para evitar infecções. Caso não apresente mais nenhum reflexo, o protocolo será reaberto", diz o comunicado.

O acidente

Pedro Severino, de 19 anos, filho do ex-Seleção Brasileira Lucas Severino, foi internado em estado gravíssimo no hospital após sofrer um acidente de carro na madrugada de terça-feira, 4. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde passou por cirurgia.

Segundo o site Globo Esporte, o boletim médico do Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, de Americana, informou que o rapaz sofreu traumatismo craniano e está na UTI. Ele passou por uma cirurgia na cabeça e seu quadro é considerado "extremamente delicado". Por enquanto, ele não pode ser transferido de hospital até que seu quadro clínico fique estável.

O acidente aconteceu na Rodovia Anhanguera e o veículo ficou todo amassado. Ele estava no carro com Pedro Castro, de 18 anos, que também é jogador do mesmo time e teve apenas ferimentos leves.

