Jogador do Bragantino indica funcionamento do cérebro, diz boletim

O jogador de futebol Pedro Severino teve seu quadro de saúde atualizado nesta sexta-feira, 7, através de um novo boletim médico divulgado pelo hospital. O jovem de 19 anos está internado em estado grave desde a última quarta-feira, 4, quando sofreu um acidente de carro.

De acordo com informações da unidade de saúde, Pedro apresenta reflexos que indicam funcionamento do cérebro . O hospital declarou ainda que o atleta passará por uma série de exames de imagens. Além disso, a equipe médica segue monitorando suas funções cerebrais.

"Esclarecemos que o paciente apresenta reflexos que correspondem à presença de funcionamento do cérebro. A gravidade do trauma craniano requer ainda recursos intensivos do tratamento aplicado pela equipe médica. Portanto, o caso segue estável, porém grave", diz um trecho do boletim.

Vale lembrar que Pedro Severino foi transferido para a Unimed de Ribeirão Preto na quinta-feira, 6, após ter dado indícios de melhora. O jovem, que foi emprestado ao Red Bull Bragantino recentemente, é filho de Lucas Severino, ex-atacante com passagem pela seleção brasileira.

Leia o boletim médico completo sobre o quadro de Pedro Severino:

"A Unimed Ribeirão Preto informa que o paciente Pedro Henrique Severino, jogador de futebol, de 19 anos, segue em cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Unimed Ribeirão Preto, onde passa por uma série de exames de imagem e monitoramento de suas funções cerebrais. Esclarecemos que o paciente apresenta reflexos que correspondem à presença de funcionamento do cérebro. A gravidade do trauma craniano requer ainda recursos intensivos do tratamento aplicado pela equipe médica. Portanto, o caso segue estável, porém grave.

Pedro Henrique Severino é filho do ex-atacante Lucas Severino. Os pais do paciente estão acompanhando todo o atendimento na UTI do hospital e expressam o agradecimento pelo apoio que estão recebendo de toda comunidade.

O jogador Pedro Severino foi vítima de um acidente na Rodovia Anhanguera na última terça-feira (4/3) e, após internação em hospital em Americana (SP), foi transferido na manhã da última quinta-feira (6/3) para o Hospital Unimed Ribeirão Preto (HURP), onde recebe acompanhamento contínuo das equipes formada por intensivistas liderados pelo médico Dr. Gil Teixeira, além de neurocirurgiões, neurologistas clínicos e suporte de equipes multidisciplinares do hospital.

A cooperativa médica informa que a equipe do Hospital Unimed Ribeirão Preto permanece focada no atendimento de alta complexidade ao paciente e seguirá ao longo desta sexta-feira (7/3) fazendo avaliações contínuas, além de estar diretamente empenhada na prestação de todo apoio familiar necessário".

