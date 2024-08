Olimpíadas: Rebeca Andrade ganha medalha de prata no individual geral

A ginasta Rebeca Andrade é a primeira mulher brasileira a conquistar quatro medalhas em Jogos Olímpicos

A ginasta brasileira Rebeca Andrade acaba de colocar o seu nome na história esportiva brasileira mais uma vez. Ela se tornou a primeira mulher brasileira a conquistar quatro medalhas em Jogos Olímpicos.

Nesta quinta-feira, 1º, ela conquistou a medalha de prata na categoria de individual geral nas Olimpíadas de Paris 2024.

“Estou muito orgulhosa de ter feito certo”, disse ela em entrevista na TV Globo.

Vale lembrar que Rebeca também conquistou a medalha de bronze com a equipe de ginastas do Brasil.

A atleta também vai disputar mais três finais em Paris, sendo a final do salto no dia 3 de agosto, a final da trave no dia 5 de agosto e a final do solo no dia 5 agosto.

A medalha de bronze em Paris

Nesta semana, após conquistar uma medalha de bronze na final por equipes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Rebeca Andrade usou as redes sociais para fazer um agradecimento.

Em seu perfil oficial no Instagram, a ginasta postou uma foto ao lado das atletas de sua equipe, Julia Soares, Lorrane dos Santos, Jade Barbosa e Flávia Saraiva, e falou sobre a conquista inédita da ginástica artística.

"Olímpicos! OBRIGADA DEUS! Não tenho palavras pra descrever o que foi viver esse momento com essa equipe. O orgulho que estou sentindo de ter dado tudo de mim por eles, pra eles, pra vocês e pra mim. Só tenho que agradecer mesmo!", escreveu a atleta na legenda da publicação.

Os fãs parabenizaram as atletas nos comentários. "Vocês trabalharam muito pra isso. Emocionante", disse a jornalista Fátima Bernardes. "Orgulho!! Merecido demais!! Guerreiras do nosso Brasil", escreveu o ex-jogador de futebol Richarlyson. "Vocês merecem demais, que orgulho!", falou uma seguidora.