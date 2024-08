Famosos celebram a prata de Rebeca Andrade no individual geral

Luciano Huck e mais personalidades celebram prata de Rebeca Andrade nas Olimpíadas; Atleta ganhou medalha nos Jogos de Paris, nesta quinta, 01

Após vencer o bronze inédito na disputa por equipes nos jogos olímpicos, nesta quinta-feira, 01, foi a vez da final individual geral da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade ganhou prata na individual geral da ginástica artística feminina nas Olimpíadas.

Repetindo o feito de Tóquio, em 2021. A atleta de 25 anos foi celebrada na web, onde personalidades de diversas áreas comemoraram o feito. Flávia Saraiva também participou da disputa, e ficou em nono lugar. Confira:

Luciano Huck, apresentador: "Rebeca, muito obrigado por não ter desistido!! A primeira mulher a conquistar quatro medalhas olímpicas! Muito obrigado por nos inspirar e por representar tão bem o nosso povo 🇧🇷", comemorou a conquista.

A atriz Lucy Ramos também celebrou a medalha: "Somos prata, mas a Rebeca é ouro! Que orgulho de ver o nosso Brasil tão bem representado no pódio. Você é gigante, @rebecarandrade! Parabéns por toda garra e dedicação. Foi no ponto a ponto e na emoção! A Simone Biles deu um show também e merece o reconhecimento #Paris2024".

Luís Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil: "Rebecca Andrade, parabéns pela segunda medalha na prova individual mais completa da ginástica artística. Orgulho do nosso país", disse. A influenciadora Fabiana Justus, que passou por um procedimento hoje também celebrou em seu Instagram.

Rebeca Andrade colocou o seu nome na história esportiva brasileira mais uma vez. Ela se tornou a primeira mulher brasileira a conquistar quatro medalhas em Jogos Olímpicos.

Nesta quinta-feira, 1º, ela conquistou a medalha de prata na categoria de individual geral nas Olimpíadas de Paris 2024. “Estou muito orgulhosa de ter feito certo”, disse ela em entrevista na TV Globo.

Vale lembrar que Rebeca também conquistou a medalha de bronze com a equipe de ginastas do Brasil. A atleta também vai disputar mais três finais em Paris, sendo a final do salto no dia 3 de agosto, a final da trave no dia 5 de agosto e a final do solo no dia 5 agosto.