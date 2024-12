Éder Militão presenteia a esposa com carro luxuoso; saiba o valor

Uau! O jogador Éder Militão surpreendeu a esposa, Tainá Castro, ao presenteá-la com um carro no valor de milhões; saiba quanto custou

Tainá Castro exibiu nesta segunda-feira, 16, o presente impressionante que ganhou do marido, Éder Militão: uma luxuosa picape da Brabus, renomada empresa de customização baseada em modelos da Mercedes-Benz. O veículo, escolhido pelo jogador da Seleção Brasileira, está avaliado em aproximadamente R$ 4,3 milhões.

Em sua conta oficial no Instagram, a influenciadora compartilhou fotos ao lado do zagueiro do Real Madrid e do carro milionário. "Obrigada, meu amor. Qualquer outra pessoa jamais seria você", escreveu na legenda da publicação.

De acordo com informações da marca, o modelo Brabus 800 4x4 Superblack custa cerca de U$ 714 mil, o que equivale a R$ 4,3 milhões na cotação atual. O carro é uma versão customizada do Mercedes-AMG G63, com atualizações no motor V8 biturbo de 4.0 litros, elevando-o para 800 cavalos de potência, além de acabamentos externos feitos com fibra de carbono. Esse tipo de veículo é exclusivo e só pode ser adquirido sob encomenda.

Éder Militão abre álbum de fotos da festa luxuosa de aniversário da filha

Éder Militão encantou os seguidores das redes sociais em julho deste ano ao compartilhar algumas fotos da festa de aniversário da filha, Cecília. A menina, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Karoline Lima, ganhou uma festa luxuosa do papai para comemorar seu aniversário de dois anos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o jogador de futebol aparece todo sorridente com a herdeira, a esposa, a influenciadora digital Tainá Castro, e outros familiares. A festa de Cecília, que aconteceu em Sertãozinho, cidade do interior de São Paulo, onde o atleta nasceu, teve como tema a princesa da Disney Rapunzel.

Ao dividir as imagens, Militão se declarou para a filha. "Ainda nas comemorações do aniversário de 2 anos da minha princesinha Cecilia. É uma benção de Deus poder estar com nossa família nesse momento recheado de alegria, amor e afeto. Papai te ama!", escreveu ele na legenda da publicação. Veja a publicação!

