Éder Militão abre álbum de fotos da festa luxuosa de aniversário da filha

O jogador de futebol Éder Militão compartilhou nas redes sociais algumas fotos da festa de aniversário de 2 anos da filha, Cecília

Éder Militão encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 25, ao compartilhar algumas fotos da festa de aniversário da filha, Cecília. A menina, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Karoline Lima, ganhou uma festa luxuosa do papai para comemorar seu aniversário de dois anos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o jogador de futebol aparece todo sorridente com a herdeira, a esposa, a influenciadora digital Tainá Castro, e outros familiares. A festa de Cecília, que aconteceu em Sertãozinho, cidade do interior de São Paulo, onde o atleta nasceu, teve como tema a princesa da Disney Rapunzel.

Ao dividir as imagens, Militão se declarou para a filha. "Ainda nas comemorações do aniversário de 2 anos da minha princesinha Cecilia. É uma benção de Deus poder estar com nossa família nesse momento recheado de alegria, amor e afeto. Papai te ama!", escreveu ele na legenda da publicação.

Tainá Castro é surpreendida por Cecília, filha de Militão

A influenciadora digital Tainá Castro foi pega de surpresa durante a festa de 2 anos da filha de Éder Militão, Cecília. Ela, que acabou de se casar com o pai da menina, ganhou um beijinho da pequena quando estava distraída durante o momento de tirar fotos. O momento vem após a polêmica envolvendo o marido de Tainá e Karoline Lima, que estão em uma briga judicial pela guarda da filha.

No vídeo, a influenciadora segura a menina no colo, enquanto posa para as fotos junto do marido. A atitude da menina de beijar a madrasta na bochecha também pegou Militão desprevenido. Nas redes, o vídeo repercutiu e internautas comentaram sobre o comportamento amoroso de Cecília: "Cecília é uma criança linda, amorosa e educada", comentou uma usuária do Instagram. "Quanto mais amor, melhor é para a criança. Eles deveriam parar com as intrigas", opinou o outro. Confira!