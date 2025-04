Poliana Rocha lamenta partida da sogra: 'Minha eterna saudade'

Casada com o cantor Leonardo, Poliana Rocha lamenta falecimento da sogra há dois anos; influenciadora relembrou foto com Carmem Costa

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, lamentou a falta que sente da sogra falecida, Carmen Rocha. Nesta terça-feira, 01, a mãe do cantor Zé Felipe relembrou uma foto com a senhora e falou sobre a saudade que tem dela.

No registro, tirado na casa deles em Goiânia, a loira apareceu sorridente ao lado da sogra e do marido. "Minha eterna saudade", escreveu e colocou uma carinha triste. "Minha sogra que tanto amava...", falou ao colocar um coração partido.

Em 1º de abril de 2023, a mãe de Leonardo faleceu aos 85 anos. Conhecida como dona Carmem, ela administrava a Casa de Apoio São Luiz e morreu ao sofrer um infarto.

O que aconteceu com a mãe de Leonardo?

No último ano, o cantor narrou o que aconteceu e relembrou o dia em que perdeu a mãe. "Ano passado foi muito difícil, dia 1º de abril minha mãe faleceu, foi num sábado, a gente teria um show Cabaré e cancelaram o show por motivos de chuva. Então saí daqui, estava chegando no médico, estava dando uma chuvinha e tocou o telefone da Poliana há uma quadra da casa da minha mãe, e ela falou assim: 'Temos que ir lá na sua mãe, ela teve um infarto', viramos para lá, estávamos do lado, cheguei e já entrei para garagem, subi e fui lá no quarto, ela estava lá deitada na cama", disse ele.

"Quando eu cheguei minhas irmãs estavam desesperadas na sala chorando, chorando, chorando muito, muito. Eu entrei lá no quarto, peguei no pulso dela e voltei para sala e falei para minhas irmãs: 'O SAMU vai chegar agora aí', chegou dois SAMU, chegaram uns 10 homens lá para tentar reanimar, mas eu já falei pra elas [irmãs]: 'Olha, vocês podem calar a boca e começar a rezar, porque minha mãe já morreu' e elas ficaram: 'Você não pode falar isso', e eu: 'Minha mãe já está morta', e elas: 'Mas ela não teve nada'", contou.

"Ela morreu sem ter nada, sem dar trabalho para ninguém. Ela entrou no banheiro, tomou banho, saiu, ela deu um suspiro mais profundo e meu sobrinho estava junto, o Marlon, aí ele pegou e deitou ela e quando deitou ela deu outro suspiro. Foi o suspiro onde ela foi embora. Então eu falei: 'Vocês tem que parar de chorar e ser forte. Vamos rezar, porque ela já foi'", relembrou.