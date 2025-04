Fernanda Bande faz balanço pós-BBB: 'Me vejo muito mais realizada'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fernanda Bande conta o que mudou desde o fim de sua edição do BBB e revela novos projetos para 2025

Fernanda Bande (33) foi uma das celebridades que marcou presença nos três dias do festival Lollapalooza, em São Paulo. Durante o evento, a influenciadora conversou com a CARAS Brasil e aproveitou para fazer um balanço de tudo o que mudou desde o fim do BBB 24, e revelou seus próximos planos para 2025.

"Parece que foi ontem, mas já vai fazer um ano! De lá para cá, muita coisa mudou na minha vida. Conquistei meu espaço como apresentadora, tenho feitos trabalhos publicitários com marcas que fazem muito sentido com minha vida, hoje moro em um apartamento em Niterói, onde nasci, que também é fruto de um sonho e me vejo muito mais realizada", diz Fernanda Bande , em entrevista.

Ela conta que entrou no reality global com a intenção de transformar sua vida e a dos seus filhos, buscando uma oportunidade de trazer conforto e realizar sonhos da família. A atitude trouxe uma grande conexão com o público e novos trabalhos, como por exemplo, a estreia como jurada no reality culinário Que Seja Doce (GNT).

"Descobri a confeitaria em um momento muito difícil da minha vida e digo que ela me salvou, então estar nesse universo me fez sentir em casa", comenta. "Acompanhei as edições passadas do programa e hoje fazer parte do elenco é uma realização. Eu trouxe meu conhecimento, minha opinião, mas também aprendi muito com todos os jurados e confeiteiros dessa edição."

Além da confeitaria, Fernanda também diz ter uma grande ligação com a música, seja para relaxar e até mesmo inspirar. Ela aproveitou os dias do festival para ousar nos looks e curtir de perto a atmosfera do Lollapalooza, além dos shows internacionais.

Para os próximos meses, ela conta que continua focada em criar conteúdos para as redes sociais, envolvendo dicas de filmes, receitas, reflexões e os treinos. Sem dar spoilers, ela também diz que prepara outras surpresas para os fãs, no campo da gastronomia.

E em meio aos compromissos e novos projetos, a influenciadora assegura que encontra tempo para acompanhar o BBB 25. "Fico super ligada nas histórias e até na dinâmica do jogo. Gosto de ver as pessoas se desafiando e irem além e mostrando suas verdadeiras personalidades."

