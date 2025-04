Aline reage ao resultado do Paredão do BBB 25: 'Meu coração é só felicidade'

A ex-BBB Aline Patriarca usou as redes sociais para reagir ao resultado do décimo segundo Paredão do BBB 25. Veja o que ela disse!

A ex-BBB Aline Patriarca usou as redes sociais para reagir ao resultado do décimo segundo Paredão do BBB 25. Na noite desta terça-feira, 1, Vilma foi a 14ª participante eliminada, décima a deixar o programa individualmente. Ela disputava a preferência do público com Diego Hypolito e Vinícius. E a ex-policial militar celebrou a permanência de seu amigo no game.

Na publicação, ela apareceu ao lado de sua xará, Aline Nascimento, irmã de Vinícius. "Meu coração é só felicidade por tanto carinho e empenho de tantas pessoas que já nos apoiavam, e agora de tantas outras que nem sequer conheciam a gente e hoje sabem um pouco da nossa história. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês!! O SONHO CONTINUA!", iniciou Aline.

Em seguida, ela se declarou para o amigo. "Todas as vezes que vejo Vinícius chorando, eu choro junto com ele, nossa amizade, nosso elo de amor e lealdade só faz crescer. Carta aberta para meu parceiro de jogo e na caminhada da vida: Parabéns por lutar por seus sonhos e defendê-los com garra! A cada dia me orgulho ainda mais do homem incrível que você vem se tornando! TE AMO!", finalizou.

Veja a publicação:

Publicação de Aline Patriarca no Instagram

A eliminação de Vilma

Para quem não acompanhou, Vilma recebeu 58,91% dos votos do público para deixar o confinamento. Ela entrou no programa ao lado do filho, o ator Diogo Almeida, que foi eliminado algumas semanas antes dela. A sister foi indicada ao paredão pelo voto da casa no último domingo, 30. No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt destacou a força e a dedicação dela ao longo do jogo.

"Sabe aquela coisa de bater no peito e dizer: 'Eu não me troco por uma versão mais jovem'. É a Vilma. Jamais reclamou de qualquer dinâmica por causa da idade. É a pessoa mais animada das provas, vai com tudo, de peito aberto, do jeitinho dela, dá show nas festas e vai até o limite nas provas de resistência", disse ele.

Leia também: Fora do BBB 25, Eva abre o jogo sobre vida amorosa: 'Eu espero'