Especialista explica diagnóstico tardio de Letícia Sabatella e outros famosos autistas: 'Desafiador'

Psicóloga fala sobre desafios do diagnóstico tardio de autismo e elenca casos de famosos como Letícia Sabatella, que se descobriu autista após os 50 anos

Letícia Sabatella é só uma das famosas que passou a se entender melhor após receber um diagnóstico tardio de autismo. A atriz, hoje com 53 anos, se descobriu dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA) há um ano e declara que o autoconhecimento a transformou. Neste Abril Azul, conheça outros famosos autistas e entenda o processo de diagnóstico depois da infância: "Desafiador", explica a especialista Caroline Rorato em entrevista à CARAS Brasil.

O TEA e a busca por informação

O TEA é uma condição neurológica que afeta milhões de pessoas no mundo. Nos Estados Unidos, estima-se que 1 em cada 36 crianças esteja dentro do espectro. No Brasil, a Rede de Pesquisa em Autismo do Brasil (RPAB) aponta que cerca de 2 milhões de pessoas sejam autistas, sendo que muitos descobrem isso apenas na vida adulta.

O reconhecimento do TEA na vida adulta exige um processo de avaliação neuropsicológica mais detalhado, uma vez que os sinais podem ter sido interpretados de forma equivocada ao longo da vida. "O diagnóstico tardio de autismo é uma realidade cada vez mais presente. Isso acontece devido ao avanço das informações sobre o TEA e melhorias nos métodos diagnósticos", explica a psicóloga Caroline Rorato.

Esse foi o caso do ilustrador e ativista Tio Faso, que só se descobriu autista na fase adulta. "Na infância, os sinais eram considerados preguiça pelos profissionais da época", relata. A compreensão tardia trouxe mais clareza e permitiu que ele respeitasse melhor seus limites. "Antes, era tudo tentativa e erro, e muitos erros", desabafa.

Apesar dos desafios, especialistas ressaltam que o diagnóstico pode ser um caminho para o autoconhecimento e para a busca por melhores condições de suporte e adaptação. "O autismo não é uma doença, não tem cura, mas exige acompanhamento e compreensão", reforça Rorato.

Famosos que são autistas

Assim como Letícia Sabatella, outras personalidades também tiveram diagnósticos tardios e compartilham suas experiências para aumentar a conscientização sobre o tema. Entre eles estão:

Danilo Gentili : O apresentador revelou, em 2023, que recebeu um diagnóstico de autismo e que continua sendo acompanhado por profissionais.

Kell Smith : A cantora foi diagnosticada aos 38 anos e viu a descoberta como um alívio para entender suas dificuldades sociais e emocionais.

Anthony Hopkins : O icônico ator britânico recebeu o diagnóstico por volta dos 70 anos e relatou que sempre teve dificuldades de interação social.

Daryl Hannah : A estrela de Kill Bill e Blade Runner contou que os médicos, na infância, queriam interná-la em uma instituição psiquiátrica devido à sua condição. Depois de anos mantendo em segredo, ela revelou a condição apenas em 2013.

Elon Musk : O empresário anunciou que tem autismo leve durante uma participação no Saturday Night Live e destacou as características do TEA em sua comunicação.

Greta Thunberg : A ativista climática usa sua influência para destacar que o autismo é sua "superpotência".

Susan Boyle : A cantora britânica, que ficou famosa no Britain’s Got Talent, teve um diagnóstico errôneo na infância e só descobriu o autismo na vida adulta, en 2012.

Wentworth Miller: O ator de Prison Break confirmou seu diagnóstico por meio de avaliação profissional e relatou que sempre sentiu dificuldade em se encaixar.

Neste Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, essas histórias reforçam a importância de acolher e respeitar as diferentes formas de existir no mundo. "Autistas adultos não devem ser invalidados”, destaca Caroline.

