De volta ao Santos, Neymar Jr. encanta ao posar com os três filhos

Alerta fofura! Neymar Jr. agitou as redes ao compartilhar um clique especial com os três filhos durante apresentação no Santos

Na última sexta-feira, 31, Neymar Jr. oficializou seu retorno como atleta do Santos de forma emocionante! O jogador não conteve as lágrimas ao pisar novamente no gramado da Vila Belmiro, onde foi recebido com festa pela torcida. E para completar o momento especial, ele encantou os seguidores ao compartilhar um registro ao lado dos três filhos.

Na foto compartilhada em seu perfil oficial no Instagram, Neymar segurava as pequenas Helena, de 8 meses, e Mavie, de um ano de idade, enquanto seu primogênito, Davi Lucca, de 13 anos, posava sorridente ao seu lado.

Nos comentários, fãs e seguidores não economizaram nos elogios para a família. "Que alegria ver essa foto!!! Deus abençoe demais!!", celebrou uma internauta. "Os bens mais preciosos", ressaltou outro. "Que lindos", declarou mais um.

Vale destacar que Helena é fruto do affair do jogador com Amanda Kimberlly, Mavie é fruto do namoro com Bruna Biancardi, e Davi Lucca, da antiga relação com Carol Dantas.

Neymar Jr cita Pelé em carta aberta ao retornar para o Santos

O jogador de futebol Neymar Jr está de volta ao Santos! Na última sexta-feira, 31, o clube brasileiro anunciou oficialmente o retorno do atleta através de um vídeo emocionante publicado nas redes sociais.

No registro, feito em uma espécie de carta aberta, Neymar cita Edson Arantes do Nascimento, o Pelé (1940-2022), e ressalta as lembranças que tem do tempo em que jogava no time. O craque deixou o Santos em 2013 e passou a atuar no Barcelona ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez.

"Oi, Rei. Quanta saudade… Eu era um menino quando cheguei aqui, cheio de sonhos pela frente. A Vila Belmiro me acolheu e foi nela que cresci e fui feliz. O Santos me revelou para o mundo, mas meu coração nunca deixou de ser alvinegro. Eu lembro de tudo o que vivi com vocês, cada momento. Uma lembrança viva, feliz e eterna", iniciou o atleta.

"Uma lembrança que não quero só lembrar, quero voltar a viver. Voltar a viver com vocês, como sempre foi. Rei Pelé, seu pedido é uma ordem. O trono e a coroa, esses continuarão sendo seus, porque você é eterno. Mas a [camisa] 10, vai ser uma honra vestir esse manto sagrado e representar tanto o Santos para o mundo. Prometo fazer de tudo para continuar honrando seu lado, Rei. ‘Eu vou, mas eu volto…’. Vocês se lembram, né? Pois bem, o príncipe está de volta", completou.

