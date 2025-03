Jogador do Bragantino é transferido para hospital de Ribeirão Preto

Pedro Severino, jogador do Bragantino, foi transferido para outro hospital após a interrupção do protocolo de confirmação de morte encefálica

Pedro Severino, de 19 anos, foi transferido de hospital na manhã desta quinta-feira, 6, após ter dado indícios de melhora. A família do jogador do Red Bull Bragantino solicitou que a transferência ocorresse assim que o quadro dele se estabilizasse.

O atleta, que segue em estado gravíssimo, mas estável, deixou o hospital em Americana, São Paulo, às 8h. "O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi informa que, nesta quinta-feira (6), por volta das 8h, o jovem, de 19 anos, vítima de acidente na Rodovia Anhanguera, foi transferido para a Unimed de Ribeirão Preto, para continuidade de tratamento. O paciente segue em estado gravíssimo, mas estável", informaram.

Ele chegou ao Hospital da Unimed em Ribeirão Preto por volta das 10h15. "A Unimed Ribeirão Preto informa que, nesta quinta-feira (6), o jovem Pedro Severino, filho do ex-atacante Lucas Severino e vítima de um acidente na Rodovia Anhanguera na última terça-feira (4), acaba de ser transferido para o Hospital Unimed Ribeirão Preto (HURP) para a continuidade do tratamento. O paciente permanece em estado grave e estável. O caso será acompanhado pelas equipes de intensivistas e de neurocirurgia do hospital, que já iniciou avaliação médica do paciente. O Hospital Unimed Ribeirão Preto reforça seu compromisso com a excelência no atendimento e seguirá prestando toda a assistência necessária ao paciente e seus familiares", diz o primeiro boletim médico.

Protocolo de morte encefálica de Pedro Severino é interrompido

Na madrugada da última terça-feira, 4, o carro que levava o atacante Pedro Severino e o meia Pedro Castro, de 18 anos, para o CT do Bragantino, em Atibaia, São Paulo, entrou na traseira de um caminhão na altura de Americana, causando um traumatismo craniano no atleta.

Em estado gravíssimo, o hospital chegou informar na tarde do mesmo dia que seria aberto um protocolo de confirmação de morte encefálica. Mas nesta última quarta-feira, 5, o protocolo foi interrompido após um "quadro de reflexo de tosse presente".

"Devido ao quadro de reflexo de tosse presente, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi informa que foi interrompido o protocolo de morte encefálica do paciente, de 19 anos, vítima de acidente na terça-feira, 04, na Rodovia Anhanguera. Por isso, o jovem seguirá com sedação e ventilação mecânica, uso de noradrenalina e otimizado antibióticos para evitar infecções. Caso não apresente mais nenhum reflexo, o protocolo será reaberto", informaram.

Vale lembrar Pedro Severino é filho de Lucas Severino, ex-atacante com passagem pela seleção brasileira. O rapaz de 19 anos foi formado no Botafogo-SP, clube em que ficou até a última semana, quando foi emprestado ao Red Bull Bragantino.

