Após curtir o carnaval na Bahia, Taís Araujo posa de biquíni na natureza

A atriz Taís Araujo publica fotos em meio à natureza após ela e o marido, o ator Lázaro Ramos, marcar presença em um camarote no carnaval de Salvador

A atriz Taís Araujo, de 46 anos, está curtindo os dias de descanso em meio à natureza após aproveitar o carnaval na folia de Salvador, Bahia . Isso porque, nesta quinta-feira, 6, a artista publicou uma série de registros por meio de seu perfil no Instagram em que aparece usando um biquíni preto e posando frente e verso para a câmera.

A artista, que marcou presença em um camarote ao lado do marido, o ator Lázaro Ramos, de 46 anos, falou sobre o fim da folia: "Quem aí também foi energizada por esse Carnaval maravilhoso? Hora de voltar aos trabalhos, dessa vez com mais histórias pra contar", escreveu na legenda da publicação.

Confira, abaixo, as imagens:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Lázaro Ramos mostra fotos na praia com Taís Araujo

No final de janeiro, Lázaro Ramos publicou uma série de fotos de seus dias de descanso na Bahia por meio de seu perfil no Instagram.

Nas imagens, o artista aparece ao lado da esposa, a atriz Taís Araujo, curtindo uma praia: "Começar e terminar o primeiro mês do ano no Nordeste é bom demais, esses últimos dias na minha Bahia têm me revigorado e me relembrado o tanto que esse lugar me inspira. Que delícia é viver", escreveu na legenda da publicação. Confira!

