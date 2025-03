Sucesso do gospel, Sued Silva viraliza com a música ‘Reacende a Chama’

Nova canção, que dá nome ao último EP solo da cantora, repercutiu na internet e acumula milhões de visualizações no YouTube

Aos 22 anos, a cantora baiana Sued Silva já é uma das principais artistas da música gospel no Brasil. Dona de uma voz potente, a jovem consolidou a carreira como representante do gênero no cenário nacional e, em breve, internacional. Isso porque a artista tem parcerias internacionais a caminho.

O sucesso mais recente da cantora e compositora é a versão original de ‘Reacende a chama’. No YouTube, a música já alcançou mais de 30 milhões de visualizações desde o lançamento. No Instagram, são mais de 60 mil reels criados utilizando a canção. Tamanho sucesso e notoriedade está na união da originalidade da melodia com a visibilidade de Sued.

A artista tem ganhado cada vez mais destaque no universo da música gospel e agora detém o 6° lugar no ranking da canção mais gravada na história, com o single ‘Existe Vida Aí’. A música acumula mais de 53 milhões de visualizações no YouTube e teve nada menos que 338 regravações.

Segundo o ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), que cuida do direito autoral de execução pública musical, outros grandes nomes da música gospel ocupam o ranking.

Atualmente, Sued Silva é agenciada pela Todah Music, Aguiar Music e Nunes Entretenimento.