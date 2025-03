Mãe de Lexa, Darlin Ferrattry usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o momento de fragilidade que vem enfrentando desde a perda da neta

Mãe de Lexa, a empresária Darlin Ferrattry usou as redes sociais nesta quinta-feira, 6, para desabafar sobre o momento delicado que enfrenta após a perda de sua neta , Sofia. A bebê, que a cantora esperava com o ator Ricardo Vianna, não resistiu devido a complicações de uma pré-eclâmpsia precoce.

"Ainda não é o momento de falar sobre alguns temas, mas prometo, em breve, falar de forma mais incisiva. Em breve a gente tem uma conversa mais abrangente sobre alguns pontos importantes", iniciou Darlin.

"Oi! Vamos conversar um pouquinho? Muita gente viu muita coisa de mim, viu muito a minha fragilidade nos últimos tempos, até porque não foi fácil nada do que a gente passou, né? Mas quero dizer da importância que foi receber cada carinho de cada um de vocês, do quanto é importante até agora", continuou.

Na sequência, a empresária ressaltou que ainda não se sente pronta para conversar sobre certos assuntos. "Mas, em um momento mais tranquilo, eu vou falar sobre alguns pontos extremamente importantes, eu ainda não me sinto forte o suficiente para falar, mas o que eu vim falar aqui é outra coisa... Passei um batonzinho aqui para melhorar porque estou de saída, mas continuando o vídeo... Vim aqui para falar de outra coisa, tá? Gente, hoje, meia-noite, sai a música '99' da Wenny e amanhã um visualizer dela, mais um clipe que ela fez nesse período do carnaval", contou, se referindo à sua filha caçula, a também cantora Wenny, de 15 anos.

"Eu queria dizer para vocês o quanto tem sido importante a força da Wenny na nossa família. Ela é uma menina muito guerreira, muito batalhadora, e nada para ela, como eu já falei uma vez, cai do céu. Ela luta muito para ter as coisinhas dela. Então, eu queria pedir aqui para vocês assistirem, ouvirem a música dela, e amanhã assistirem no YouTube o visualizer que ela fez com tanto carinho para vocês, tá? Em breve volto aqui para falar de coisas importantes que acho que muita gente precisa saber. Beijo", finalizou Darlin.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Darlin Ferrattry (@darlinferrattry)

Mãe de Lexa não desfilou no Carnaval 2025

A influenciadora Darlin Ferrattry, de 46 anos, iria sair à frente da bateria da Inocentes de Belford Roxo no desfile da Série A do Carnaval 2025 do Rio de Janeiro, na sexta-feira, 28. No entanto, a famosa anunciou que desistiu de entrar na Avenida após a filha mais velha, a cantora Lexa, perder a primogênita, Sofia, três dias após dar à luz.

"É um carnaval com o coração de luto mas a alma e o corpo luta pra seguir", diz Darlin, que irá ao Sambódromo acompanhar a caçula, Wenny, que é Rainha de Bateria da Unidos de Bangu e Musa da Portela.

Darlin, que já estava com a sua fantasia pronta pela metade, pontuou: "Vou acompanhar minha filha Wenny em dois desfiles e preciso também ser forte pra lidar com ambas situações. Sou mãe, preciso ser um ponto de força e segurança pras minhas filhas e estarei aqui para tudo que precisarem sempre", explicou.

Leia também:Presidente da Unidos da Tijuca não garante retorno de Lexa à escola em 2026