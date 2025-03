BBB 25: Renata fala de sister após descobrir fofoca: 'Com os dois pés atrás'

Após descobrir a autora de uma fofoca durante o Sincerão, Renata confessou para Maike que está atenta com uma sister do BBB 25

Na tarde desta quinta-feira, 6, Renataconversou com Maike na cozinha da Xepa sobre uma sister do BBB 25. O papo aconteceu após eles observarem os emojis que receberam no Queridômetro.

A bailarina contou ao brother que estava prestando atenção no comportamento de Aline após RoBBB Fifi expor uma fofoca que a policial militar fez sobre ela. "A Aline, achei ela muito de boa. Ontem e hoje. Na outra vez que ela me deu 'coração partido', ela estava estranha. E dessa vez, não", avaliou sister. "Você gosta dela, né?", perguntou o rapaz.

Renata, então, revelou ao colega de confinamento sobre como se sente em relação à baiana. "Eu estou com os dois pés atrás, né? [...] Hoje, é uma pessoa que eu sei que eu sou alvo. E comecei a observar, também, outras atitudes que eu não gosto. [...] Estou observando a casa inteira, o jogo, no geral. A coisa que a gente tem mais de importante é o voto, todo mundo tem esse poder, igual", ressaltou.

O que Aline disse sobre Renata?

Renata foi uma das participantes escolhidas pelo público para ouvir uma fofoca. "Ela vem como se fizesse parte do time, aqui, como se ela votasse nas mesmas pessoas. Fica ouvindo a conversa, e depois sai".

A sister desconfiou que a declaração revelada pelo RoBBB Fifi havia sido dita por Aline e acertou. Após descobrir que estava certa, a bailarina confessou que estava chateada com a policial militar, já que elas haviam conversado sobre o assunto anteriormente. "Em nenhum momento eu cruzei assuntos de jogo, se em algum momento eles estavam falando quando eu entrei, eu não senti que eles deram continuidade, e eu nem faço questão de ficar, porque eu odeio ser inconveniente", disse a amiga de Eva,

