Pamela Bach, ex-esposa de David Hasselhoff, é encontrada sem vida aos 62 anos

A atriz Pamela Bach foi localizada em sua casa, em Los Angeles, após familiares estranharem falta de notícias; artista deixa duas filhas

[Alerta gatilho: Este texto aborda assunto sobre saúde mental. Se você precisar de ajuda para lidar com problemas psicológicos, entre em contato com o Centro de Valorização à Vida no telefone 188]

A atriz Pamela Bach-Hasselhoff foi encontrada sem vida na última quarta-feira, 5, na residência onde morava, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ex-esposa do também ator e cantor David Hasselhoff, a artista tinha 62 anos.

De acordo com informações do 'TMZ', Pamela teria tirado a própria vida. A morte foi confirmada após familiares da atriz estranharem sua falta de notícias. Segundo relatos, médicos foram chamados para atender uma mulher inconsciente.

Em declaração ao site 'People', um representante de David agradeceu a solidariedade que a família tem recebido e pediu para que a privacidade fosse respeitada. Os dois atores foram casados de 1989 a 2006 e são pais de Taylor, de 34 anos, e Hayley, 32.

"Nossa família está profundamente triste com o recente falecimento de Pamela Hasselhoff. Somos gratos pela demonstração de amor e apoio durante este momento difícil, mas pedimos gentilmente privacidade enquanto lamentamos e navegamos por este momento desafiador", diz a nota.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pamela Hasselhoff (@pamelabachhasselhoff)

Youtuber morre após família tomar decisão de desligar os aparelhos

O youtuber e influenciador digital Andrew Cross faleceu aos 36 anos de idade. Ele lutou por sua vida durante um mês, mas não resistiu. A partida dele aconteceu após a família tomar a decisão de desligar os aparelhos que o mantinham vivo.

De acordo com a imprensa internacional, Andrew sofreu um acidente de carro em 31 de janeiro de 2025 e teve uma grave lesão cerebral. Durante um mês, ele ficou ligado em aparelhos na UTI. Até que os médicos anunciaram que ele não iria se recuperar e a família decidiu desligar os aparelhos; confira mais detalhes.

Leia também: Médico aponta teoria sobre a morte de Gene Hackman e Betsy: 'Partido'