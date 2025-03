Público escolhe quem deve substituir Paolla Oliveira no posto de rainha de bateria da Grande Rio

Paolla Oliveira anunciou saída do posto de rainha de bateria da Grande Rio

Após conquistar o troféu de vice-campeã do carnaval do Rio de Janeiro, a Acadêmicos do Grande Rio se prepara para escolher a sua nova rainha de bateria. Paolla Oliveira (42) anunciou saída do posto de prestígio, o que gerou uma disputa de outras musas.

A CARAS Brasil perguntou ao público sobre a famosa que deve assumir a vaga no carnaval 2026. Entre as cinco mais cotadas, Mileide Mihaile (35) leva uma leve vantagem sobre o desejo popular. A ex de Wesley Safadão (36) conta com 30.11% dos votos, já a ex-BBB Alane Dias (25) aparece logo em seguida, com 26.67%.

Isabelle Nogueira (32), que ficou em terceiro lugar no reality show da Globo, também aparece na mesma posição na briga pelo posto, com 16.34%. Atrás, surgem Adriana Bombom (15.70%) e Luciene Santinha (11.18%).

A agremiação ainda não divulgou quando será feita a escolha da nova rainha de bateria. No que depender do público, a briga fica entre figuras que marcaram por suas participações nos realities da Record e da Globo. Mileide competiu em A Fazenda 13.

A Grande Rio deve priorizar nomes que já estão no carnaval da escola, o que já descarta busca por musas de fora. Por enquanto, a prioridade é comemorar a segunda colocação da disputa pela festa popular no Rio.

Neste sábado, 8, a Grande Rio volta à Marquês de Sapucaí para o desfile das campeãs. A atriz Paolla Oliveira, que fez sua despedida neste ano, vai desfilar pela última vez antes de passar a coroa para uma substituta.

Capa da CARAS, ela declarou sobre a sua difícil decisão: "Vou me despedir desse posto mas, nunca, jamais, do Carnaval, jamais da Grande Rio. O Carnaval mora em mim. É uma mudança de lugar. Tem várias maneiras de curtir o Carnaval. Sim. Eu acho que essa escolha está sendo difícil, mas é isso."