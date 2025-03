Isabelle Nogueira impressiona com machucados causados por fantasia de Carnaval

Musa da Acadêmicos do Tucuruvi e da Grande Rio, Isabelle Nogueira surpreendeu ao exibir os ferimentos causados pelas fantasias que usou no Carnaval

Após a maratona do Carnaval 2025, Isabelle Nogueira usou as redes sociais na quarta-feira, 5, para exibir os machucados e marcas deixados por suas fantasias. Musa da Acadêmicos do Tucuruvi e da Grande Rio, a finalista do BBB 24 compartilhou imagens dos ferimentos algumas horas após o desfile da escola carioca.

"Quem vê, pensa 'nossa, essa cunhã tá toda perebenta'. São marcas da guerra, da arte. Ainda estou com um pouco de grafismo, que vai demorar um pouco a sair. Aqui é marca de esparadrapo, uma técnica que uso em Parintins para segurar minha fantasia", contou a dançarina, enquanto mostrava as marcas em todo o colo, braços, costas, pernas e bumbum.

No domingo, 2, a ex-BBB Isabelle Nogueira desfilou como destaque em um carro alegórico da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi no Sambódromo do Anhembi, marcando a primeira vez dela no carnaval de São Paulo como musa.

Mensagens de ódio

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral anunciaram o término do noivado recentemente, após um romance iniciado no BBB 24. Em entrevista ao Extra, a musa da Grande Rio desabafou sobre o fim da relação e afirmou que sua advogada está tomando medidas contra mensagens de ódio recebidas após o término.

“Estou passando por um momento difícil… Foram dias terríveis desde que anunciamos a separação. Parece que cometi um crime. Recebi mensagens horrorosas. Um ódio… Fiquei longe do Instagram por um tempo, tive que orar bastante a Deus. Está muito clara a verdade. Fomos honestos, e as pessoas querem encontrar problemas. Vejo uma enxurrada de maldades”, desabafou a ex-BBB.

"Colocar uma aliança no dedo não é brincadeira, eu falei isso pro Matteus. É o que mais me dói… Lembrar que passei por um noivado e não me casei fere a alma. A gente já sabia que não era compatível. Mas ninguém enganou ninguém, só insistimos nas tentativas.”, completou.

Ainda durante a entrevista, Isabelle ressaltou que, apesar de estar vivenciando um luto amoroso, acredita que tudo isso faz parte de um caminho para algo “extraordinário” em sua vida. “É como se eu estivesse num estilingue: Deus me puxando para eu alcançar novo voo. Quem me acusou vai ficar com a consciência dolorida. Já chorei tudo o que eu tinha para chorar com tantas inverdades. Mas olho pra trás e vejo que superei coisa pior. Meu psicológico é de titânio.”, garantiu a dançarina.

