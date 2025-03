BBB 25: Guilherme revela plano para acabar com o quarto Nordeste: 'Está muito claro'

O brother Guilherme revelou que tem um objetivo claro no BBB 25: tirar uma a uma as sisters do quarto Nordeste. Veja o que ele disse

Até o momento, Thamiris, Gracyanne Barbosa e Vilmadormem no Quarto Nordeste. Inicialmente, Vitória Strada também fazia parte do cômodo, mas ela precisa escolher se vai continuar dormindo com as ex-aliadas ou se vai se mudar para o quarto Anos 50.

Colocados para fora de casa após a consequência imposta por Thamiris na dinâmica do Pegar ou Guardar, Guilherme e Vinicius conversaram sobre os próximos passos no jogo. "A gente nunca teve nenhum grande problema", disse Vinícius, sobre as sisters do quarto rival.

"Quando teve toda a situação [com a Vitória], fui para tentar intermediar, para tentar ajudar. Mas, é isso, não tem como a gente cobrar das pessoas aqui, porque todo mundo está querendo a mesma coisa", analisou ele.

"Para mim, só me incomoda, às vezes, esse correr do embate. Chegar ali e dizer para mim que eu não era uma opção de voto. Pera aí, pelo amor de Deus", disse Guilherme sobre Thamiris. "É porque o povo acha que opção de voto é uma pessoa só, Gui", devolveu Vinicius.

O representante comercial também questionou como os outros confinados estão focados em dona Vilma, sendo que precisam de mais pessoas para formar uma berlinda. Foi quando Guilherme falou sobre o quarto Nordeste.

"Faz tempo que ela não tem nenhuma questão com dona Vilma. E, para mim está muito claro, aqui, que, às vezes, conversar não quer dizer que resolveu, ou que não vou mais votar em você. Porque, para mim, meu foco continua sendo o quarto Nordeste, até eles acabarem, tudinho ali", disparou ele.

