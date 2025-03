Fisiculturista morre aos 20 anos durante festival nos EUA

A fisiculturista e treinadora Jodi Vance faleceu após passar mal em um evento esportivo; família da jovem informou causa da morte

A fisiculturista e treinadora Jodi Vance faleceu aos 20 anos na última quinta-feira, 27, durante participação no evento Arnold Sports Festival, nos Estados Unidos. A jovem, que não estava no local como competidora, chegou a ser socorrida após passar mal, mas não resistiu.

A morte de Jodi foi confirmada pela família através de uma publicação nas redes sociais da jovem. De acordo com informações dos parentes, a fisiculturista faleceu devido a uma desidratação severa .

"O coração dela parou devido a complicações de desidratação grave. Apesar de todos os esforços do hospital, eles foram incapazes de reanimá-la. Ela era uma pessoa linda por dentro e por fora e vai fazer falta todos os dias. Isto foi repentino e inesperado. Por favor, dê tempo à família dela para processar esta perda em paz", diz a legenda da publicação.

De acordo com o jornal local 'The Columbus Dispatch', Jodi Vance, que era natural de Amarillo, no Texas, seguiu até Ohio para participar do festival esportivo. Um organizador do festival, no entanto, afirmou que a fisiculturista não estava no evento para competir.

Morre Klaus Hee, ex-integrante do Grupo Dominó

O cantor Klaus Hee, ex-integrante da banda Dominó, faleceu na última terça-feira, 4, aos 50 anos de idade. A morte do artista foi confirmada pelo produtor musical Ricky Colavitto através das redes sociais.

"Após uma batalha contra um câncer, o ex-Dominó Klaus Hee descansou. Fizemos vários eventos juntos e tive a oportunidade de gravar com ele. Meu sentimentos a todos familiares e amigos. Descanse em paz!", escreveu Colavitto em uma publicação em seu perfil.

Klaus realizou uma cirurgia em abril de 2023 para retirada de um tumor maligno no intestino. Em junho de 2024, o cantor foi submetido a uma nova intervenção cirúrgica para corrigir um espaço no intestino após a retirada do tumor do órgão.

