Hospital inicia protocolo para comprovar morte cerebral de jogador de 19 anos

Depois de ficar em estado gravíssimo no hospital, o jogador de futebol Pedro Severino, de 19 anos, é submetido a protocolo para confirmar morte cerebral

O jogador de futebol Pedro Severino, de 19 anos, está sendo submetido a um protocolo hospitalar para confirmar a morte encefálica. De acordo com o Hospital Municipal de Americana, em São Paulo, o protocolo foi iniciado no final da tarde desta terça-feira, 4, e o resultado deve ser revelado em 24 horas.

"Para que seja confirmada a morte encefálica, além do exame clínico, que deve ser realizado por dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora entre o primeiro e o segundo, o paciente deve ser submetido a um teste de apneia e a exames complementares. Esse procedimento pode ter duração de até 24 horas após a abertura do protocolo, que aconteceu às 16h30", informaram ao site G1.

O rapaz é jogador da categoria de base do Red Bull Bragantino e sofreu um grave acidente de carro durante a madrugada junto com um amigo. Ele foi levado para o hospital com traumatismo craniano e passou por uma cirurgia. O hospital chegou a declarar que o estado de saúde dele era gravíssimo e delicado.

Pedro estava no carro com um amigo quando o motorista perdeu o controle e colidiu contra a traseira de um caminhão. O jogador estava no banco do passageiro e sofreu o traumatismo no momento do impacto.

Leia o boletim médico completo do hospital sobre a internação dele pela manhã:

"O Hospital Municipal Waldemar Tebaldi informa que na manhã desta terça-feira (04), por volta das 6h17, dois jovens deram entrada no Pronto-Socorro da instituição após sofrerem um acidente na Rodovia Anhanguera. Os pacientes foram prontamente atendidos pela equipe médica, seguindo todos os protocolos de emergência estabelecidos. Um dos jovens, de 19 anos, chegou em estado crítico, inconsciente, apresentando um trauma grave na cabeça. Devido à severidade do ferimento, o paciente foi imediatamente encaminhado para cirurgia de emergência. O procedimento foi realizado com sucesso, focando no tratamento do traumatismo craniano", informaram.

E completaram: "Apesar da intervenção cirúrgica, o quadro do paciente permanece extremamente delicado. Ele está atualmente sob cuidados intensivos, com suporte respiratório, e seu estado é considerado gravíssimo pela equipe médica. A família deseja a transferência do paciente, que poderá ser realizada com segurança quando o quadro clínico for devidamente estabilizado. O outro jovem envolvido no acidente apresentou ferimentos leves, com algumas escoriações pelo corpo. Ele está em observação na unidade hospitalar, recebendo os cuidados necessários e passando por exames complementares para garantir que não haja complicações não identificadas inicialmente".

