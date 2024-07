Comitê Olímpico Internacional opina sobre punição de Rayssa Leal: ‘Tentamos’

Comitê Olímpico Internacional revela se Rayssa Leal deve receber advertência por fazer gesto proibido nas Olimpíadas de 2024

Na última terça-feira, 30, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, se pronunciou sobre a possível punição para Rayssa Leal após um gesto proibido nas Olimpíadas de 2024. Em uma declaração ao UOL, o representante do órgão, Mark Adams, afirmou que ainda não tinha conhecimento sobre o caso, mas acredita que tudo não passou de um mal-entendido.

Para quem não acompanhou a polêmica, Rayssa enviou um recado em linguagem de sinais para uma câmera durante sua prova: "Jesus é o caminho, a verdade e a vida". No entanto, mensagens religiosas ou políticas são proibidas, especialmente considerando que a competição envolve diversas nações com aspectos culturais muito diferentes.

No entanto, parece que a fadinha brasileira não corre o risco de perder a medalha ou sofrer qualquer outra punição. Mark Adams afirmou que o comitê valoriza a liberdade de expressão dos atletas e acredita que tudo não passou de um mal-entendido: "Não conheço o caso. Obviamente, parece um genuíno mal-entendido”, disse.

“O que vou falar é que o COI está feliz de os atletas se expressarem em coletivas, em redes sociais e outros lugares. No campo de disputa, nós tentamos manter nos esportes", ele reforçou a importância de evitar manifestações religiosas durante o evento, mas afirmou que os atletas podem expressar sua fé ou opiniões políticas fora das disputas.

Vale lembrar que em conversa com o UOL, Rayssa confirmou que pode receber uma advertência, mas que não recebeu nenhum comunicado do comitê: “Rapaz, se eu peguei advertência eu não to sabendo ainda não, porque não chegou em mim ainda não, isso daí. Se eu pegar alguma advertência a gente vai descobrir mais tarde”, ela brincou.

"Eu fiz porque faço em todas as competições. Para mim é importante, eu sou cristã, acredito muito em Deus. Ali eu pedi forças e mandei uma mensagem para todo mundo, que realmente Deus é o caminho, a verdade e a vida”, a skatista, que deve retornar para o Brasil com a medalha de bronze em seu peito, justificou a decisão de reproduzir o gesto.

Saiba por que só as mulheres usaram capacete no skate:

As Olimpíadas 2024 em Paris tem sido um dos assuntos mais comentados nas redes sociais desde o início dos Jogos. Nos últimos dias, o Brasil se destacou no skate e garantiu uma medalha de bronze com a atleta Rayssa Leal. No entanto, um detalhe muito curioso chamou atenção dos internautas e envolve o capacete das atletas.

Isso porque somente algumas mulheres aparecem usando capacete durante as provas de skate. A situação, porém, não possui relação com o gênero e tem uma explicação mais simples do que parece. Por regra, no Street, qualquer atleta menor de 18 anos deve usar obrigatoriamente o capacete, assim como foi o caso de Rayssa, que tem 16 anos.