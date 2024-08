Causa da morte do jogador uruguaio Juan Izquierdo é revelada pelo hospital

A causa da morte do jogador de futebol Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional Uruguai (URU), foi revelada pelo Hospital Albert Einstein

A causa da morte do jogador de futebol Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional Uruguai (URU), foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no último boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do atleta nesta terça-feira, 27, o local onde ele estava internado, desde a última quinta-feira, 22, revelou o motivo do falecimento.

Segundo o boletim médico, Juan faleceu em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca e o óbito foi confirmado nesta terça-feira, às 21h38.

"O Hospital Israelita Albert Einstein informa, com pesar, o falecimento do Sr. Juan Manuel Izquierdo, ocorrido nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 21h38, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca".

Apenas duas semanas antes de sua partida, ele havia presenciado o nascimento de seu filho caçula.

O que aconteceu com Juan?

Para quem não acompanhou o momento, Juan Izquierdo estava em campo quando, de repente, caiu no chão respirando com dificuldade. Imediatamente, colegas de equipe e jogadores do time adversário chamaram ajuda para socorrê-lo. Em seguida, o atleta foi retirado do campo.

No dia em que Izquierdo passou mal, uma ambulância o socorreu imediatamente. O atleta teve uma arritmia, seguida de uma parada cardíaca, precisando de manobras de ressuscitação e uso de desfibrilador.

Segundo informações do portal g1, secretário nacional de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá, afirmou nesta segunda-feira, 22, durante o programa esportivo uruguaio Minuto 1, da rádio Carve Deportiva, que o jogador havia detectada a arritima no coração em 2014, aos 17 anos.

“Há 10 anos, foram feitos exames com o elenco do Cerro, onde jogava o Juan Izquierdo naquele momento. Ele passou por um eletrocardiograma. Juan tinha 17 anos, tinha uma pequena arritmia e foi informado”, detalhou.

Apesar do diagnóstico, ele não foi impedido de jogar futebol. “Há que se controlar, e estamos seguros que os médicos dos diferentes clubes por onde ele passou controlaram isso”, garantiu.

O que é arritmia cardíaca?

A arritmia cardíaca acontece quando o ritmo das batidas do coração se torna irregular, podendo ser acelerado, como nas taquicardias, ou mais lento, como nas bradicardias. Segundo o site do Hospital Albert Einstein, essas alterações no ritmo cardíaco podem ter diversas causas. A maioria deslas são benignas e não causam sintomas, mas outras podem provocar sensação de palpitações, desmaios, entre outros.