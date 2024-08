Canoísta Isaquias Queiroz tem medalha olímpica lascada em comemoração com a família

O brasileiro Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata na final olímpica de canoagem nesta sexta-feira (9)

Isaquias Queiroz emocionou a torcida brasileira ao conquistas mais uma medalha olímpica para o país, no início desta sexta-feira (9). Além de se tratar de uma vitória pessoal, o canoísta tinha o objetivo de dedicar o prêmio aos filhos e presentea-los com ela.

Em um ato emocionante, Isaquias vestiu a medalha no pescoço do filho mais velho, Sebastian, sem esperar que ela cairia no chão e tivesse uma parte lascada na queda. Frustrado com o ocorrido, o canoísta revelou ao GE que pediu para a equipe brasileira averiguar a possibilidade de receber uma nova medalha, o que segue em discussão com a organização olímpica.

Não é a primeira vez que algo assim acontece, pois em 2012, o judoca Felipe Kitadai também recorreu a organização na tentativa de trocar a medalha de bronze que se quebrou durante o banho do atleta. Na ocasião, a resposta foi positiva.

Pra se ter noção do peso do que fez Isaquias, o medalha de ouro, Fuksa, bateu o recorde olímpico da prova. O nível foi altíssimo e essa recuperação do brasileiro foi surreal.



A prova completa aqui!pic.twitter.com/v5yOL6iwUW — ⚽ (@DoentesPFutebol) August 9, 2024

A vitória da prata por Isaquias aconteceu durante a final de canoagem (1000m). O atleta ficou atrás do tcheco Martin Fuksa e à frente de Serghei Tarnovschi. Em entrevista a TV Globo, o brasileiro explicou a motivação por trás da medalha: "Ele (o filho mais velho) estava me pedindo muito a medalha. Consegui para ele, mas não foi a de ouro, só que essa de prata do jeito que foi vale", disse ele.

Skatista mostra medalha danificada

Em clima de comemoração assim como o brasileiro, o skatista Nyjah Houston comemorou a vitória da medalha olímpica de bronze com alguns amigos, já que está de volta aos Estados Unidos. No entanto, o rapaz também surgiu chateado ao mostrar que seu prêmio estava danificado:

"Okay, essas medalhas parecem ótimas quando estão novinhas em folha. Mas a minha, em contato com a minha pele, com um pouco de suor, e com os meus amigos a vestindo ao longo do fim de semana, não aparenta ter a qualidade que vocês imaginam", disparou o atleta.