Skatista dos EUA mostra medalha olímpica danificada após 'farra' com amigos

O skatista Nyjah Huston, vencedor da medalha de bronze nos Jogos de Paris, compartilhou com seguidores um registro de como o seu prêmio olímpico ficou após uma festa com os amigos, nesta quinta-feira (8). O atleta mostrou que o bronze estava desgastado e culpou o material de "baixa qualidade" pelo estrago.

"Okay, essas medalhas parecem ótimas quando estão novinhas em folha. Mas a minha, em contato com a minha pele, com um pouco de suor, e com os meus amigos a vestindo ao longo do fim de semana, não aparenta ter a qualidade que vocês imaginam. Olhem isso, parece bem ruim, até mesmo a frente começou a enferrujar um pouco. As Olimpíadas precisam dar mais qualidade a elas", alfinetou Nyjah.

Nas imagens compartilhadas pelo atleta, a medalha aparece bastante danificada na parte de trás, com o bronze de desgastando, e com ranhuras na parte da frente. Apesar de Nyjah ter culpado a qualidade do material, internautas apontaram que a medalha estava desgastada em decorrência da forma como ele havia cuidado dela.

GENTE? Nyjah Huston exibe como sua medalha olímpica de bronze ficou completamente DESGASTADA após contato com a pele. pic.twitter.com/i8BasXADVm — POPTime (@siteptbr) August 8, 2024

"Vocês estão com dó do Nyjah? Eu estou com dó da medalha. Se fosse ela precisaria de terapia por 10 anos para superar o que ele fez essa coitada passar nesses dias", brincou uma usuária do X (antigo Twitter). "Corta pro cara dando um 'Flip Nose 360º Holly Sh*t' no corrimão com ela", ironizou o outro.

Brasileiro dá show no skate e impressiona com talento "diferentão"

Na última quarta-feira (8), o skatista Augusto Akio surpreendeu a torcida brasileira com o talento nas Olimpíadas, durante a final do skate park. Em seu primeiro ano olímpico, o atleta conquistou a medalha de bronze na modalidade e encantou com o carisma.

Para além do skate, Akio mostrou que também leva jeito para o malabarismo e realizou alguns truques enquanto esperava pela nota na competição, o que divertiu internautas.