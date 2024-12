Morre Betinho, treinador que descobriu Neymar Jr: 'Sempre serei grato'

O jogador de futebol Neymar Jr lamentou a morte de Betinho, treinador e ex-olheiro do Santos que o descobriu na infância

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais na tarde deste sábado, 7, para compartilhar uma homenagem emocionante a Betinho, treinador que o descobriu ainda na infância. Em seu Instagram oficial, o atleta brasileiro se despediu do amigo e destacou a importância do profissional em sua vida.

"Você me viu correndo na arquibancada e me fez correr em vários estádios ao redor do mundo. Você me colocou no futebol, fez meus pais me levarem pro meu primeiro teste. Sempre serei grato por isso! Cuide de nós aí em cima. Descanse em paz, Professor Betinho", escreveu Neymar na legenda de uma foto de quando ainda era criança ao lado do treinador.

O pai do jogador de futebol também prestou uma homenagem a Betinho em seu perfil e agradeceu a grande participação na carreira do filho, que joga atualmente no Al-Hilal. "Hoje uma parte da nossa história partiu… fica aqui minha gratidão ao professor Betinho, sem ele a história do meu filho (e da minha família) seria diferente… a sua família, saiba que sempre terão um amigo aqui", escreveu Neymar pai.

Além de Neymar Jr, o ex-olheiro do Santos também descobriu jogadores famosos como Gabriel Barbosa, o Gabigol, que atua no Flamengo, e Robson de Souza, o Robinho. Até o momento, não há informações sobre a causa da morte de Betinho.

Confira as homenagens de Neymar Jr e seu pai:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Pai (@neymarpai_)

Como Betinho descobriu Neymar Jr?

O treinador Betinho e Neymar Jr se conheceram em 1998, nas areias da praia de Itararé, em Santos, litoral de São Paulo. Em uma publicação compartilhada pelo profissional em outubro deste ano, a história entre ele e o atleta do Al-Hilal foi explicada em detalhes.

"Lembro-me claramente daquele dia. Neymar pai estava jogando um amistoso com amigos quando, enquanto corria atrás da bola, não pude deixar de notar um garotinho de apenas seis anos, vibrante e cheio de energia, que se destacava na arquibancada. Era Neymar, o filho. Ele corria de um lado para o outro, observando o jogo com uma velocidade e agilidade que me deixaram maravilhado. Ao ver aquele menino em ação, pensei: ‘Esse garoto tem algo especial'", declarou ele em um trecho.