Jogador de futebol desaparecido após sequestro é encontrado no Equador

O jogador de futebol equatoriano Pedro Pablo Perlaza foi sequestrado em Esmeraldas após ser abordado por homem armado

O jogador de futebol Pedro Pablo Perlaza, lateral-direito do Delfín, foi resgatado com vida pela polícia após passar cerca de três dias sob controle de sequestradores. O atleta, que jogou na seleção equatoriana na Copa do Mundo 2022, estava desaparecido desde a última segunda-feira, 2, quando foi visto em Esmeraldas, cidade do interior do Equador.

Perlaza foi encontrado junto com um amigo, que também foi sequestrado. Os dois foram abordados por um homem armado em uma motocicleta em Atacames. De acordo com a polícia, no momento do resgate, as vítimas apresentavam sinais de agressões físicas.

Segundo informações divulgadas pelo site 'Monet', o jogador equatoriano saiu de sua casa em Esmeraldas no domingo, 1, para uma festa, mas sumiu logo em seguida. O desaparecimento foi informado às autoridades no dia seguinte e as buscas rapidamente se iniciaram.

A Polícia Nacional do Equador informou em um comunicado oficial o resgate de Pedro Pablo Perlaza e o amigo. "Nesta quarta-feira, em Esmeraldas, a Polícia Nacional libertou os cidadãos Pedro P. e Juan M., que estavam sequestrados. Após técnicas investigativas realizadas pelas Unidades Antissequestro e Antiextorsão, foi localizado um imóvel em área rural onde as vítimas eram mantidas em cativeiro", declararam.

Quem é Pedro Pablo Perlaza?

Conhecido como 'PPP', Pedro Pablo Perlaza nasceu na cidade de Esmeraldas e foi revelado pelo Emelec. O jogador de futebol, que atuou em três jogos da Seleção do Equador, passou por clubes como Juventus Esmeraldas, América Quito, Rocafuerte, Esmeraldas Petrolero, Quevedo, Maracará, LDU Portoviejo, Colón, Delfín, LDU Quito, Barcelona-EQU, Independiente del Valle e Aucas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Evolution Sports Marketing (@evolutionsportsec)

Esposa de Robinho fala pela primeira vez sobre prisão do ex-jogador

Esposa de Robson de Souza, mais conhecido como Robinho, Vivian Guglielmetti rompeu o silêncio e falou pela primeira vez a respeito da prisão do ex-jogador. Acusado de estupro, o atleta está no Brasil, na Penitenciária II de Tremembé, em São Paulo, há oito meses.

Para quem não sabe, em 2017, Robinho foi condenado na Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo contra uma jovem albanesa. O crime teria ocorrido em 2013, quando ele ainda atuava pelo Milan; confira detalhes!

Leia também: Quanto? Vaquinha para estádio do Corinthians já arrecadou milhões