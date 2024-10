Bruna Biancardi mostra momento carinhoso com Neymar após volta aos gramados

De volta ao futebol, o jogador Neymar recebeu carinho de Bruna Biancardi e Mavie na arquibancada do estádio: 'Sempre com você'

O jogador de futebol Neymar Jr foi recebido com muito carinho por torcedores em seu retorno aos gramados na segunda-feira, 21, após um período afastado. Além dos admiradores, quem também esteve presente na data especial foi a namorada do atleta, Bruna Biancardi, e a pequena Mavie, de 1 ano, filha do casal.

Por meio das redes sociais, a influenciadora digital compartilhou um vídeo onde beija o jogador brasileiro logo após a partida do Al-Hilal contra o Al-Ain, pela Champions League da Ásia. Bruna e Mavie assistiram a volta de Neymar diretamente da arquibancada do estádio Hazza bin Zayed, em Abu Dhabi.

Além de trocar beijos com a companheira, o atleta também recebeu carinho da herdeira, que esbanjou fofura ao ser pega no colo pelo papai. No registro, é possível perceber que tanto Bruna Biancardi quanto Mavie estavam usando uma camisa do time atual de Neymar Jr.

"Sempre com você", escreveu a influenciadora na legenda do vídeo. Mais cedo, Bruna publicou uma foto da filha do casal vestindo o uniforme do Al-Hilal personalizado com 'papai', em homenagem ao jogador.

Vale lembrar que Neymar Jr ficou cerca de um ano parado devido a uma grave lesão no joelho esquerdo. "Me sinto bem. É muito difícil. Al-Ain tem um bom time. Mas estou feliz. Estou de volta", declarou o brasileiro em um vídeo publicado pelo clube saudita logo após a partida.

Neymar ganha carinho de Bruna Biancardi e Mavie - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi celebra aniversário de Carol Dantas

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais na manhã de segunda-feira, 21, para compartilhar uma homenagem especial à Carol Dantas, que completou mais um ano de vida. Em seu Instagram oficial, a namorada de Neymar Jr resgatou cliques ao lado da amiga e a parabenizou pela data comemorativa.

Para quem não sabe, Carol é mãe de Davi Lucca, primogênito de Neymar, e bastante próxima de Bruna. As duas, inclusive, já chegaram a viajar juntas e sempre compartilham momentos marcantes ao lado dos herdeiros; confira a homenagem!