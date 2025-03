BBB 25: Maike lê carta confidencial e se espanta: 'Estou nervoso'

No BBB 25, o Líder da semana, Maike, ficou surpreso ao ler uma envelope com a palavra "Confidencial" na tarde desta quinta-feira, 13

A produção do BBB 25, da Globo, agitou a casa com um aviso inesperado. Na tarde desta quinta-feira, 13, um envelope com a palavra "Confidencial" surgiu na tela da TV, surpreendendo os participantes. Reunidos na sala, eles receberam a mensagem "Líder Despensa". Seguindo a orientação, o Líder da semana, Maike, foi até a despensa e leu a mensagem enigmática.

Ao abrir o envelope e ler em voz alta, Maike revelou: "Uma nova dupla vai chegar. Vocês precisam encontrar as pistas para descobrirem que dupla famosa é essa. O Líder será o guia do grupo durante esta busca. Caraca, estou até nervoso", disse o brother.

"Não tem nada a ver com a Renata? [...] Estão mandando gente embora e vem uma dupla para cá?", se preocupou a atriz Vitória Strada. A mensagem surpreendeu os brothers, que seguiram as pistas do enigma na área externa da casa. Pouco depois, descobriram que se tratava de uma ação comercial no reality, acompanhada de um lanche para todos.

Vitória Strada confessa após visita inesperada na casa do BBB 25

A saída da sister Renata da casa do BBB 25, da Globo, deu o que falar entre os confinados. Assim que todos os participantes despertaram, ela foi levada pelos dummies após ser escolhida pelo público para a dinâmica da 'Vitrine do Seu Fifi'. E atriz Vitória Strada não escondeu o espanto com a visita inesperada.

"Eu fiquei com muito medo", confessou a atriz. Aline também contou que ficou assustada. "Quando o boneco (dummy) apareceu ali, fiquei longe para ele não me puxar. Do jeito que eu estou, indo para o Paredão toda hora, capaz de ele falar 'bora que é tu'", falou a sister.

