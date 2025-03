Amanda Araújo revela como conheceu Richarlison: 'É uma fanfic'

O jogador Richarlison e a influenciadora Amanda Araújo se conheceram em meados de 2019 e estão à espera do primeiro filho; confira mais detalhes!

Nesta segunda-feira, 10, a influenciadora Amanda Araújo, de 21 anos, revelou como conheceu e iniciou seu relacionamento com o jogador de futebol Richarlison, de 27 anos. Em suas redes sociais, Amanda contou sobre o início da amizade deles, que surgiu em meados de 2019, quando passaram a se aproximar devido ao interesse mútuo por um jogo de celular .

Araújo brinca no início do vídeo, que tem 13 minutos de duração: “É uma fanfic, gente”. Em 2019, jogou PUBG pela primeira vez, um jogo de tiro no qual 100 jogadores se enfrentam em partidas de aproximadamente 30 minutos. A influenciadora chegou a integrar uma equipe da modalidade e passou a competir em campeonatos femininos e mistos pelo Brasil.

Em um desses amistosos, o time de Amanda enfrentou a equipe liderada por Richarlison, que usava o nome Acerola no jogo."Quando eu tinha uns 10 mil seguidores, eu lembro que um menino me mandou mensagem, ele tinha 1,5 milhão de seguidores, olhei o perfil dele e fiquei: 'Por que esse cara tá me mandando mensagem?". Tinha me mandado um emoji de pombo", lembrou. "Ele estava jogando no Everton. O perfil dele estava todo em inglês, só fotos de roupa azul e jogando... Não sabia se ele era brasileiro".

A influenciadora contou que não respondeu ao emoji, porque não sabia que Acerola era, na verdade, um jogador. "A gente começou a jogar junto, lembrei que as meninas falaram que tinha um time de um jogador famoso, assimilei e falei: 'É o cara que eu joguei no campeonato'. Respondi ele, ficamos amigos, começamos a jogar todos os dias", comentou.

"As nossas conversas eram: bora jogar? Jogar competição? Em 2021, dei uma leve sumida pelo vestibular e, em 2022, voltamos a conversar. Foi o ano da Copa, já estávamos conversando mais, e fiquei muito feliz de assistir ele na televisão. Quando acabou, ele ficou chateado, mexeu bastante com ele", falou.

Amanda contou como foi o encontro com o namorado: "Ele estava sem camisa, com uma boia embaixo do braço, bem queimado. Tão lindo. Não esperava que ele seria bonito assim pessoalmente. A gente entrou na casa, e não sabia se a gente ia ficar no primeiro dia e casar. A gente foi em uma festa e se beijou. Voltamos para casa, começamos a ficar, e foi assim todos os dias".

Atualmente, a influenciadora está grávida de cinco meses de seu primeiro filho com Richarlison.

Confira o vídeo:

@amandinha.ad história com DETALHES de como eu conheci o Richarlison 🥹💘💫 só não consegui me arrumar enquanto eu contava hahahhaha ♬ som original - amandinha

