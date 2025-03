Fernanda Montenegro anuncia aposentadoria dos cinemas após estreia de filmes

A atriz Fernanda Montenegro falou sobre a decisão de encerrar sua carreira no cinema aos 95 anos após últimos filmes: 'Já está bom'

A atriz Fernanda Montenegro, dona de uma longa carreira dentro e fora das telinhas, anunciou sua aposentadoria dos cinemas. Aos 95 anos, a veterana encerra sua jornada nos longa-metragens com dois projetos bastante especiais: 'Vitória', dirigido por Andrucha Waddington, seu genro, e 'Velhos Bandidos', com direção de Cláudio Torres, seu filho mais velho.

A decisão de Fernanda foi revelada durante a pré-estreia do drama 'Vitória', ocorrido no Theatro Municipal de São Paulo. Em entrevista ao Canal Brasil, a artista falou um pouco sobre a escolha de seguir trabalhando somente em peças de teatro .

"Quis o acaso, e o acaso tem sempre a última palavra, que o último drama que eu faço é com meu genro, e a última comédia que eu faço é com meu filho. Nessa altura, de quase 100 anos que eu tenho, já está bom. Está sublime, graças a Deus", declarou a atriz.

Na noite de quarta-feira, 12, aconteceu a pré-estreia de 'Vitória' Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e quem marcou presença foi a atriz Fernanda Torres, filha caçula de Fernanda Montenegro. A artista, que recentemente passou pela maratona de premiações internacionais com 'Ainda Estou Aqui', fez questão de prestigiar o longa protagonizado pela mãe e dirigido pelo marido.

O drama, que estreia oficialmente nos cinemas nesta quinta-feira, 13, conta a história de Vitória (Fernanda Montenegro), uma senhora solitária que, aflita com a violência que passa a tomar conta da sua vizinhança e em conflito com os vizinhos, começa a filmar da janela de seu apartamento. A idosa registra a movimentação de traficantes de drogas da região durante meses, com a intenção de cooperar com o trabalho da polícia.

As férias de Fernanda Torres após 'corrida do Oscar'

A atriz Fernanda Torres está 'Totalmente de Férias'! Depois de passar alguns meses viajando pelos Estados Unidos e Europa para divulgar o filme Ainda Estou Aqui em festivais e programas de TV na corrida do Oscar, ela voltou ao Brasil.

A estrela foi direto para o seu merecido descanso depois de ajudar o Brasil a conquistar o Oscar de Melhor Filme Internacional - primeira estatueta deste tipo do país - ao lado de Walter Salles. Na noite da última sexta-feira, 7, ela compartilhou um vídeo feito durante seu banho de ducha ao ar livre mais cedo; confira detalhes!

