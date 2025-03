Vitrine do Seu Fifi no BBB 25: Saiba quais fofocas Renata já recebeu

Na Vitrine do Seu Fifi, a sister Renata recebeu inúmeras fofocas, informações e alertas sobre outros brothers do BBB 25; confira

Renata, do BBB 25, está vivendo uma experiência única! Escolhida por votação do público para participar da dinâmica da 'Vitrine do Seu Fifi', a sister deixou o confinamento na manhã desta quinta-feira, 13, e seguiu direto para um shopping no Rio de Janeiro.

Desde que chegou no local, Renata tem recebido a visita de inúmeras pessoas que, além de passar para vê-la, também estão levando algumas fofocas de outros brothers do reality show. Que tal saber quais informações a bailarina recebeu até agora? Confira:

Uma das grandes surpresas da sister foi a passagem de Gerusa, mãe de Eva, que fez questão de sair às pressas de Fortaleza para prestar apoio à amiga da filha. Durante sua visita, ela orientou Renata a não acreditar em todas as mensagens recebidas.

Alguns cartazes que trouxeram na Vitrine do Seu Fifi para a Renata ver 👀 #FifiBBB25#BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/j7luFc95Al — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 13, 2025

Outros espectadores que também estavam no local ainda deixaram um alerta para a sister a respeito de alguns de seus aliados de jogo: " João Gabriel insinuou que você é interesseira em uma conversa com o Maike por conta do VIP, fica de olho! Larguem de grude com eles (gêmeos)", dizia o cartaz.

Por outro lado, Renata foi aconselhada a não 'soltar a mão' dos irmãos gêmeos. "Gente, vocês tem que se decidir, ou eu solto a mão dos gêmeos, ou eu fico com os gêmeos!", reagiu a sister ao se deparar com a informação.

Precisam falar mais dos gêmeos pra Renata, quero ver a máscara deles cair e eles irem pro paredão pic.twitter.com/vcMrTgclmX — Mandis (@amanda_famorim) March 13, 2025

Comentários sobre Delma, Aline, Vinicius e Gracyanne Barbosa também foram repassados para a bailarina. " A Delma é falsa! Aline fala 24h de vocês (Renata e Eva), e Vinicius concorda. Foca neles!", dizia um dos cartazes.

" Aline cogitou votar em você , horas antes da votação no quarto, se você imunizasse o Maike! Aline não tira seu nome e o da Eva da boca... 24h", declarou uma telespectadora do reality show. "Aline tem o jogo perigoso com quem tá no paredão! Ela tá mal vista, fique atenta", disse outra.

"Vinicius já cogitou votar em você", avisou um visitante. Em determinado momento, o público presente no shopping gritou ' Gracyanne é falsa ', em busca de alertar Renata. "Circule mais pela casa. Tenha mais iniciativa no Sincerão, não espere Tadeu [Schmidt] chamar", declarou um fã.

SOCORRO! O público gritando que Gracyanne e Aline são falsas! #BBB25pic.twitter.com/ORgcbpmyVq — Central Reality #BBB25 (@centralreality) March 13, 2025

O recado do filho de Vilma

Outra surpresa da dinâmica da 'Vitrine do Seu Fifi' foi a presença de Douglas, filho de dona Vilma e irmão de Diogo Almeida. O herdeiro da sister, que está confinada no BBB 25, apareceu com um cartaz no local e deixou algumas dicas para Renata.

"O trio deve permanecer unido; Gracy não está forte, voltou [do paredão] por conta da dinâmica; Vitória [Strada] só está forte por conta da torcida da Juliette; Guilherme é íntegro, puxe ele para vocês; Diga a minha mãe [Vilma] que está tudo bem e vocês são maravilhosos", escreveu Douglas.

Leia também: BBB 25: Eva chora ao ficar sem Renata na casa