Atriz de Tieta enfrentou câncer duas vezes e morreu aos 64 anos

No ar na Globo com a reprise de Tieta, Françoise Forton lutou contra um câncer de colo do útero em 1989 e voltou a encarar a doença em 2022, aos 64 anos

Parte do elenco de Tieta - Reprodução/Globo